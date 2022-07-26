Врач объяснила, кому опасно есть баклажаны

Баклажаны, имея свои полезные качества и уникальный вкус, в некоторых случаях могут навредить организму. Об этом изданию "Газета.ру" рассказала гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александра Яковлева.
Врач объяснила, что большое количество клетчатки с грубыми волокнами способно привести к тому, что у человека возникнут обострение гастрита или язвенной болезни желудка. Гастроэнтеролог рассказала, что в составе баклажанов присутствует насунин, относящиеся к числу антоцианов — пигментов с антиоксидантными свойствами.
Это вещество несет полезные свойства, защищая клетки от свободных радикалов, но на пользу идет не всегда.
"С осторожностью есть этот овощ следует при нехватке железа в организме. Одной из функций насунина является очистка клеток от излишков железа. На состоянии здорового человека это никак не скажется, а вот при дефиците железа может усугубить ситуацию", — пояснила врач.
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