Ученые рассказали о пользе зеленых бананов в борьбе с онкологией

Специалисты рассказали, почему употребление одного зеленого банана в день может предотвратить рак. Результаты соответствующего исследования опубликовал портал Daily Mail.

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В исследовании британских ученых принимала участие тысяча человек с высоким генетическим риском онкологических заболеваний. Ученые назначили участникам особую диету: им давали суточную дозу резистентного крахмала, эквивалентную одному незрелому банану, в среднем в течение двух лет.

Дело в том, что в зеленых бананах в больших количествах содержится резистентный (неперевариваемый) крахмал, устойчивый к воздействию пищеварительных соков и имеющий свойства растительной клетчатки.

Результаты показали, что диета снизила риск некоторых форм заболевания более чем наполовину. Эксперты обнаружили, что крахмал не повлиял на снижение риска возникновения рака кишечника, однако выяснили, что при этом снижается риск развития рака в других частях тела на 60 процентов, отмечает издание.