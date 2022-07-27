Как выбрать спелую дыню

В конце июля и начале августа поспевает урожай дыни, а это значит, что скоро рынок переполнится разнообразием бахчевой культуры. В Роскачестве назвали три признака, по которым можно выбрать спелую и вкусную дыню.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

В августе на рынках и в магазинах появятся дыни, выращенные на юге страны: в Краснодарском крае, Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях. Однако это не значит, что плоды можно покупать только в конце лета.

«Часто приходится слышать, что покупать дыни стоит только в последние недели лета, когда плоды становятся по-настоящему спелыми и вкусными, но это заблуждение. На самом деле покупать дыни можно в любое время года»,

– сообщила Роскачеству эксперт плодоовощного рынка Ирина Козий.

По ее словам, дыня круглый год растет в разных частях мира и, например, в начале и середине лета основными поставщиками считаются Казахстан и Узбекистан.

Из-за разного происхождения характеристики дынь отличаются, но в Роскачестве назвали три главных признака спелости.

Определяем вкус дыни по запаху

Спелая дыня обладает насыщенным сладким ароматом, однако не во всех случаях, ведь некоторые сорта почти не пропускают запах сквозь корку. Обратите внимание на то, что вы чувствуете. Если дыня немного отдает алкоголем, значит, она испорчена.

Как определить спелость по звуку

В отличие от арбуза, который выбирают по звонким вибрациям в кожуре, у дыни при постукивании должен быть глухой звук. Такой способ годится только для бахчевых с толстой коркой, а стук по дыне с тонкой кожицей не будет о чем-то говорить.

Как выглядит кожура спелой дыни