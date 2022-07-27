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42 минуты назад

Лучшие рецепты домашнего кваса

WomanHit.ru

Приготовление напитка займет всего полчаса, а вкус понравится абсолютно всем.

Лучшие рецепты домашнего кваса
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

По словам историков, квас появился в России еще в 14 веке. Тогда его делали почти в каждом доме, привычные рецепты менялись, хозяйки искали новые ингредиенты. Теперь в сети можно найти сотни рецептов домашнего кваса, но далеко не все из низ удачные.

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Советуем попробовать приготовить квас по инструкциям, одобренным и поварами, и хозяйками — эти напитки точно понравятся абсолютно всем.

Квас из ржаного хлеба

Чтобы сделать закваску для этого напитка, придется повозиться, но в будущем можно будет просто добавлять ингредиенты в готовое квасное сусло.

Ингредиенты:

  • очищенная питьевая вода - 2 литра
  • ржаной хлеб - 250 г
  • сахар - 200 г
  • сухие дрожжи - 0,25 ч. л.
  • промытый изюм

Приготовление:

  1. Нарежьте хлеб на кусочки и подсушите в духовке, затем сухарики сложите в банку и залейте кипятком. Оставьте смесь на 12 часов.
  2. Процедите настой через марлю, верните в банку, добавив сахар и дрожжи, и оставьте еще на 10 часов.
  3. После этого процедите квас еще раз и разлейте по бутылкам.

Белый квас

Этот напиток идеально подходит для холодных супов и окрошки, он обладает более нежным вкусом, поэтому понравится даже тем, кто не любит яркий квас.

Ингредиенты:

  • 3 литра воды
  • 300 г ржаной муки
  • 3 столовые ложки с горкой сахара
  • 3 корочки ржаного хлеба

Приготовление:

  1. Подогрейте муку и сахар в кастрюле с толстым дном, затем влейте воду, помешивая, чтобы не было комочков. Доведите до кипения, затем хорошо вымешайте, выключив огонь.
  2. Добавьте в сусло оставшуюся воду, перемешайте и уберите в темное место на 2—3 дня.
  3. Дождитесь, когда брожение полностью закончится, готовый квас процедите и поставьте в холодильник.
  4. Если квас подаете, как холодный напиток, то добавьте немного мяты и смородины прямо в стакан.

Мятный квас

В этом напитке нет хлеба, но он похож на квас из-за добавления дрожжей. Мятный квас отлично освежает, поэтому станет дополнением к любым блюдам.

Ингредиенты:

  • 4 литра воды
  • 40 г листочков свежей мяты
  • 350 г сахара
  • 20 г свежих дрожжей
  • 1 чайная ложка лимонного сока

Приготовление:

  1. Промойте листики мяты, положите их в кастрюлю с сахаром и лимонным соком. Залейте смесь кипящей водой, размешайте и оставьте настаивать на 12 часов.
  2. Отлейте 200 мл настоя, разведите в чашке дрожжи и влейте в оставшийся напиток, оставьте бродить на 12 часов. Дождитесь, когда напиток перестанет бродить.
  3. Разлейте готовый квас по бутылкам, храните в холодильнике не больше двух недель.

Дзидзибира

Этот напиток бодрящий, легкий, он больше напоминает несладкий лимонад, чем квас, но понравится любителям хлебных настоев не меньше, чем классические варианты.

Ингредиенты:

  • 3 литра воды
  • 80 г свежего корня имбиря
  • 2 крупных лимона
  • 1 чайная ложка сухих дрожжей
  • 200 г сахара

Приготовление:

  1. Дрожжи размешайте в небольшом количестве воды, корень имбиря натрите на крупной терке.
  2. Порежьте лимоны на небольшие кусочки, в банку с холодной водой всыпьте сахар и влейте дрожжи, добавьте в напиток лимоны и имбирь, перемешайте.
  3. Оставьте квас бродить на сутки, затем процедите, разлейте по бутылкам и оставьте еще на 5—8 часов. Чем дольше квас стоит, тем крепче и резче он становится.
  4. При подаче можно положить листочки свежей мяты и лед.
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