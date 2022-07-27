Лучшие рецепты домашнего кваса

Приготовление напитка займет всего полчаса, а вкус понравится абсолютно всем.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

По словам историков, квас появился в России еще в 14 веке. Тогда его делали почти в каждом доме, привычные рецепты менялись, хозяйки искали новые ингредиенты. Теперь в сети можно найти сотни рецептов домашнего кваса, но далеко не все из низ удачные.

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Советуем попробовать приготовить квас по инструкциям, одобренным и поварами, и хозяйками — эти напитки точно понравятся абсолютно всем.

Квас из ржаного хлеба

Чтобы сделать закваску для этого напитка, придется повозиться, но в будущем можно будет просто добавлять ингредиенты в готовое квасное сусло.

Ингредиенты:

очищенная питьевая вода - 2 литра

ржаной хлеб - 250 г

сахар - 200 г

сухие дрожжи - 0,25 ч. л.

промытый изюм

Приготовление:

Нарежьте хлеб на кусочки и подсушите в духовке, затем сухарики сложите в банку и залейте кипятком. Оставьте смесь на 12 часов. Процедите настой через марлю, верните в банку, добавив сахар и дрожжи, и оставьте еще на 10 часов. После этого процедите квас еще раз и разлейте по бутылкам.

Белый квас

Этот напиток идеально подходит для холодных супов и окрошки, он обладает более нежным вкусом, поэтому понравится даже тем, кто не любит яркий квас.

Ингредиенты:

3 литра воды

300 г ржаной муки

3 столовые ложки с горкой сахара

3 корочки ржаного хлеба

Приготовление:

Подогрейте муку и сахар в кастрюле с толстым дном, затем влейте воду, помешивая, чтобы не было комочков. Доведите до кипения, затем хорошо вымешайте, выключив огонь. Добавьте в сусло оставшуюся воду, перемешайте и уберите в темное место на 2—3 дня. Дождитесь, когда брожение полностью закончится, готовый квас процедите и поставьте в холодильник. Если квас подаете, как холодный напиток, то добавьте немного мяты и смородины прямо в стакан.

Мятный квас

В этом напитке нет хлеба, но он похож на квас из-за добавления дрожжей. Мятный квас отлично освежает, поэтому станет дополнением к любым блюдам.

Ингредиенты:

4 литра воды

40 г листочков свежей мяты

350 г сахара

20 г свежих дрожжей

1 чайная ложка лимонного сока

Приготовление:

Промойте листики мяты, положите их в кастрюлю с сахаром и лимонным соком. Залейте смесь кипящей водой, размешайте и оставьте настаивать на 12 часов. Отлейте 200 мл настоя, разведите в чашке дрожжи и влейте в оставшийся напиток, оставьте бродить на 12 часов. Дождитесь, когда напиток перестанет бродить. Разлейте готовый квас по бутылкам, храните в холодильнике не больше двух недель.

Дзидзибира

Этот напиток бодрящий, легкий, он больше напоминает несладкий лимонад, чем квас, но понравится любителям хлебных настоев не меньше, чем классические варианты.

Ингредиенты:

3 литра воды

80 г свежего корня имбиря

2 крупных лимона

1 чайная ложка сухих дрожжей

200 г сахара

Приготовление: