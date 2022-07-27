Лучшие рецепты домашнего кваса

Приготовление напитка займет всего полчаса, а вкус понравится абсолютно всем.
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru
По словам историков, квас появился в России еще в 14 веке. Тогда его делали почти в каждом доме, привычные рецепты менялись, хозяйки искали новые ингредиенты. Теперь в сети можно найти сотни рецептов домашнего кваса, но далеко не все из низ удачные.
Советуем попробовать приготовить квас по инструкциям, одобренным и поварами, и хозяйками — эти напитки точно понравятся абсолютно всем.
Чтобы сделать закваску для этого напитка, придется повозиться, но в будущем можно будет просто добавлять ингредиенты в готовое квасное сусло.
- очищенная питьевая вода - 2 литра
- ржаной хлеб - 250 г
- сахар - 200 г
- сухие дрожжи - 0,25 ч. л.
- промытый изюм
- Нарежьте хлеб на кусочки и подсушите в духовке, затем сухарики сложите в банку и залейте кипятком. Оставьте смесь на 12 часов.
- Процедите настой через марлю, верните в банку, добавив сахар и дрожжи, и оставьте еще на 10 часов.
- После этого процедите квас еще раз и разлейте по бутылкам.
Белый квас
Этот напиток идеально подходит для холодных супов и окрошки, он обладает более нежным вкусом, поэтому понравится даже тем, кто не любит яркий квас.
- 3 литра воды
- 300 г ржаной муки
- 3 столовые ложки с горкой сахара
- 3 корочки ржаного хлеба
- Подогрейте муку и сахар в кастрюле с толстым дном, затем влейте воду, помешивая, чтобы не было комочков. Доведите до кипения, затем хорошо вымешайте, выключив огонь.
- Добавьте в сусло оставшуюся воду, перемешайте и уберите в темное место на 2—3 дня.
- Дождитесь, когда брожение полностью закончится, готовый квас процедите и поставьте в холодильник.
- Если квас подаете, как холодный напиток, то добавьте немного мяты и смородины прямо в стакан.
Мятный квас
В этом напитке нет хлеба, но он похож на квас из-за добавления дрожжей. Мятный квас отлично освежает, поэтому станет дополнением к любым блюдам.
- 4 литра воды
- 40 г листочков свежей мяты
- 350 г сахара
- 20 г свежих дрожжей
- 1 чайная ложка лимонного сока
- Промойте листики мяты, положите их в кастрюлю с сахаром и лимонным соком. Залейте смесь кипящей водой, размешайте и оставьте настаивать на 12 часов.
- Отлейте 200 мл настоя, разведите в чашке дрожжи и влейте в оставшийся напиток, оставьте бродить на 12 часов. Дождитесь, когда напиток перестанет бродить.
- Разлейте готовый квас по бутылкам, храните в холодильнике не больше двух недель.
Дзидзибира
Этот напиток бодрящий, легкий, он больше напоминает несладкий лимонад, чем квас, но понравится любителям хлебных настоев не меньше, чем классические варианты.
- 3 литра воды
- 80 г свежего корня имбиря
- 2 крупных лимона
- 1 чайная ложка сухих дрожжей
- 200 г сахара
- Дрожжи размешайте в небольшом количестве воды, корень имбиря натрите на крупной терке.
- Порежьте лимоны на небольшие кусочки, в банку с холодной водой всыпьте сахар и влейте дрожжи, добавьте в напиток лимоны и имбирь, перемешайте.
- Оставьте квас бродить на сутки, затем процедите, разлейте по бутылкам и оставьте еще на 5—8 часов. Чем дольше квас стоит, тем крепче и резче он становится.
- При подаче можно положить листочки свежей мяты и лед.