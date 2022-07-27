Названа самая полезная летняя замена сахару

Даже среди себе подобных эта ягода выделяется целебными свойствами.

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Большинство ягод – продукт полезный и нужный, особенно в сезон. Но, как пояснили специалисты Роспотребнадзора, даже на их фоне особенно выделяется малина.

Огромный список полезных минералов и витаминов дополняет ее низкокалорийность, что позволяет считать ее лучшей летней заменой сахару и сладостям.

Употребление этой ягоды считается отличной профилактикой возрастных недугов. Также малина омолаживает кожу, оздоравливает кости и корни волос, является отличным помощником при похудении, и поддерживает организм при гипертонии.