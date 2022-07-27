Почему фрукты способствуют увеличению веса

Многократная чемпионка и призер чемпионатов по паркуру и спортивной аэробике Лиза Исаева рассказала, что фрукты нельзя есть во время диеты. Об этом она заявила в комментарии "Ленте.ру".

"Фрукты — это хороший комплекс витаминов, который богат простыми углеводами и глюкозой. Именно поэтому следует аккуратно подходить к выбору данных продуктов. Их обилие в рационе может привести к увеличению веса, ухудшению качества кожи, сна и общего здоровья",

Она предупредила, что строгой диеты следует придерживаться только по рекомендации врача. Однако самостоятельно можно скорректировать питание, водный баланс и режим тренировок, в частности силовых занятий и бега. По ее словам, организму требуется сбалансированный режим с правильными концентрациями белков, жиров и углеводов.