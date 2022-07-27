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1 час назад

Спортсменка Исаева объяснила, почему фрукты способствуют увеличению веса

Газета.Ruиещё 1

Многократная чемпионка и призер чемпионатов по паркуру и спортивной аэробике Лиза Исаева рассказала, что фрукты нельзя есть во время диеты. Об этом она заявила в комментарии "Ленте.ру".

Почему фрукты способствуют увеличению веса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Фрукты — это хороший комплекс витаминов, который богат простыми углеводами и глюкозой. Именно поэтому следует аккуратно подходить к выбору данных продуктов. Их обилие в рационе может привести к увеличению веса, ухудшению качества кожи, сна и общего здоровья",

— объяснила Исаева.

Она предупредила, что строгой диеты следует придерживаться только по рекомендации врача. Однако самостоятельно можно скорректировать питание, водный баланс и режим тренировок, в частности силовых занятий и бега. По ее словам, организму требуется сбалансированный режим с правильными концентрациями белков, жиров и углеводов.

"Белки необходимы как строительный материал клеток. Из белковых аминокислот состоят все ткани организма, мышцы, а также волосы, коллаген кожи лица и суставной жидкости. Жиры регулируют гормональный фон, а также помогают усвоению жирорастворимых витаминов. Сложные углеводы регулируют работу желудочно-кишечного тракта и служат энергетическим топливом для организма",

— рассказала Исаева.

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