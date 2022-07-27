Диетолог рассказала, кому запрещено есть яблоки

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, кому запрещено употреблять яблоки. Об этом сообщает "Москва 24".

Она посоветовала не употреблять в пищу яблоки людям, у которых есть проблемы с желудком из-за того, что в этих фруктах содержится большое количество кислот. У людей, страдающих гастритом, могут появиться такие симптомы, как жжение и изжога.

Это происходит из-за того, что кислота раздражает стенки желудка.

"Если у организма недостаточное количество ферментов или дисбиоз, то углеводы из яблока могут растормаживать ряд бактерий, которые в дальнейшем способны вызвать метеоризм, урчание и даже послабление стула"

Тем, у кого нет проблем со здоровьем и ЖКТ, диетолог посоветовала употреблять в пищу яблоки, так как в них содержится много полезных микроэлементов.