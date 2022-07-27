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1 час назад

Десерт, который не навредит фигуре: готовим пастилу из ягод

Мира Маркина

Сезон ягод часто ставит перед владельцами собственного участка, сада и огорода вопрос, что же со всем этим урожаем делать. Если вам не по силу быстро съесть все запасы собранных ягод или просто хочется разнообразить меню, Рамблер предлагает рецепт ягодной пастилы, которая требует для приготовления мало ингредиентов, получается очень вкусной и хорошо хранится в холодильнике.

Десерт, который не навредит фигуре: готовим пастилу из ягод
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Вам понадобится:

  • 1,5 кг черной смородины (или других ягод на ваш вкус);
  • 3 ст.л сахара.

Процесс приготовления:

  1. Хорошо промойте, переберите и просушите ягоды.
  2. Взбейте вместе с сахаром в блендере до получения пюре. Если вы делаете пастилу из клубники или малины, пюре пропустите через сито, чтобы в нем оставалось минимальное количество косточек. По желанию можете добавить немного любимых специй, вроде имбиря, корицы, мускатного ореха или кардамона. но увлекаться не стоит, тк ягоды и без того имеют насыщенный вкус.
  3. На пергаментную бумагу максимально тонким и равномерным (не должен просвечивать) слоем выложите получившуюся массу.
  4. Поставьте противень в духовку и оставьте ее приоткрытой или включите режим конвекция. Температура должна быть минимальной (не более ста градусов). Пастила будет готова примерно через 6 часов (время приготовления во многом зависит от особенностей вашей духовки.

Если у Вас имеется сушилка для овощей и фруктов, воспользуйтесь ей вместо духового шкафа. Время приготовления уточните в инструкции производителя – оно также зависит от мощности сушилки.

Получившуюся пастилу имеет смысл разрезать на равные полоски и скрутить их. Приятного аппетита!

Еда,
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