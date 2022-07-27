Десерт, который не навредит фигуре: готовим пастилу из ягод

Сезон ягод часто ставит перед владельцами собственного участка, сада и огорода вопрос, что же со всем этим урожаем делать. Если вам не по силу быстро съесть все запасы собранных ягод или просто хочется разнообразить меню, Рамблер предлагает рецепт ягодной пастилы, которая требует для приготовления мало ингредиентов, получается очень вкусной и хорошо хранится в холодильнике.