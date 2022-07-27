Назван цвет наиболее полезной смородины

Не вся смородина одинаково полезно, считает диетолог Елена Соломатина. В интервью “Аргументам и фактам” эксперт рассказала, какая ягода служит профилактике рака и офтальмологических заболеваний.

Антоциан – растительный пигмент, содержащийся в смородине, очень полезен для человеческого организма, отмечает диетолог. Как природный антиоксидант, он замедляет процессы старения, блокирует развитие сердечно-сосудистых и офтальмологических заболеваний. Наивысшая концентрация антоцианов находится в черной смородине.

Елена Соломатина также раскрыла неожиданную пользу этой ягоды для борьбы с атеросклерозом.

Семечки черной смородины содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые защищают от действия так называемого плохого холестерина, холестерина низкой плотности, из-за которого происходит развитие атеросклероза.

Елена Соломатина Врач-диетолог

Черная смородина богата пектином, который помогает “вывести” лишний холестерин. Высокое содержание витамина С способствует укреплению иммунитета, ускорению процесса заживления ран. Этот микроэлемент также оказывает влияние на синтез ряда гормонов, процессы кроветворения, в частности, проницаемость капилляров.

В красной смородине, по словам эксперта, больше калия и железа, чем витамина С. Такая ягода полезна при наличии проблем с сердцем, отеками. Белая смородина бесполезна в принципе, подчеркнула эксперт.