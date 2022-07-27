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1 час назад

Простые и вкусные рецепты из кабачков: блюда на скорую руку

Катя Кобышева

Сезон кабачков объявляется открытым. Даже если ни у вас, ни у ваших родителей нет дачи, кабачки с чьей-то грядки вас настигнут — рано или поздно, так или иначе. Но вы будете во всеоружии, и ни один кабачок не пропадет втуне, так как «Рамблер» предлагает вам самые простые и вкусные рецепты блюд из кабачков.

Простые и вкусные рецепты из кабачков: блюда на скорую руку
Фото: Igor Osinchuk on UnsplashIgor Osinchuk on Unsplash

Хрустящие кабачки

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Ингредиенты:

  • Молодые кабачки — сколько есть
  • Мука или смесь для темпуры — одна столовая ложка на кабачок
  • Кукурузный крахмал опционально
  • Масло для жарки
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление

  1. Нарезаем кружочками, складываем в достаточно глубокую миску или кастрюлю, для которой найдется крышка.
  2. Добавляем соль, перец, все перемешиваем, оставляем на полчаса.
  3. Сливаем воду, добавляем муки или смеси для темпуры, накрываем крышкой и хорошенько трясем, чтобы все равномерно перемешалось. В муку можно добавить немного кукурузного крахмала, чтобы кабачки получились более хрустящими. Если используете смесь для темпуры, солить уже не надо, так как смесь сама по себе соленая.
  4. Жарим на разогретой сковородке с маслом, как обычно.

Кабачковые оладьи

Max Griss on Unsplash

Ингредиенты

  • Кабачки — 2-3 шт.
  • Морковка — 1 небольшая
  • Петрушка — 1 пучок
  • Лук зеленый — пучок, но выбираем самые тонкие перья
  • Чеснок — 3-4 средних зубчика
  • Мука — сколько возьмет
  • Соль, перец черный молотый по вкусу

Приготовление

  1. Кабачки моем, если шкура толстая, снимаем, удаляем семечки, если кабачки молодые, оставляем так, трем на крупной терке, кладем в дуршлаг, немного солим, оставляем на полчаса.
  2. Пока кабачки ждут своего часа, трем морковку на самой мелкой терке, максимально мелко рубим петрушку, зеленый лук, чистим чеснок.
  3. Отжимаем кабачки, добавляем морковь, петрушку, лук, выдавливаем чеснок, все перемешиваем, добавляем перец, а затем добавляем муку ровно столько, сколько нужно, чтобы получить консистенцию сметаны.
  4. Выкладываем на разогретую сковороду с небольшим количеством масла, обжариваем с двух сторон до красивого цвета.
  5. Подаем со сметаной или хумусом.

Фаршированные кабачки с мясом

Ингредиенты

  • Кабачок — один большой с толстой шкурой
  • Фарш — тот который нравится, 400 граммов
  • Помидоры — круглые, один-два
  • Сыр — любимый, 50 граммов, но лучше пармезан
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление

  1. Моем кабачок, разрезаем на две половины, удаляем семечки большой ложкой.
  2. Каждую половинку немного солим, перчим, наполняем фаршем, снова немного солим, перчим. Режем помидоры на круглые ломтики, кладем на фарш, а сверху посыпаем сыром.
  3. Кладем в глубокий противень, накрываем фольгой, ставим в духовку, разогретую до 200 градусов на сорок минут. Затем снимаем фольгу и даем постоять в духовке еще пять минут.
  4. Достаем, даем немного остыть, после этого режем на порции и подаем к столу.

Тушеные кабачки с перцем и морковью

Alisa Reutova on Unsplash

Ингредиенты

  • Кабачки — 1-2 средних
  • Морковка — одна небольшая
  • Помидоры — 1-2 в зависимости от размера
  • Перец болгарский красный — один большой
  • Лук репчатый — одна головка
  • Чеснок — 5-7 зубчиков
  • Соль, перец по вкусу
  • Зелень — любимая

Приготовление

  1. Режем лук крупно, можно полукольцами, трем морковь на крупной терке, все отправляем на разогретую сковородку, можно без масла.
  2. Следом режем помидоры мелкими кубиками, они нужны для сока.
  3. Крупным кубиком режем кабачки, отправляем на сковородку.
  4. Затем режем перец любимым способом, красиво будет смотреться соломка длиной до двух сантиметров, а шириной до пять-семь миллиметров.
  5. Чистим зубчики чеснока, выдавливаем на сковородку.
  6. Солим, добавляем перец по вкусу. В конце добавляем любимую зелень — лук, укроп, петрушка. Очень хороша в этом блюде кинза, но это для ценителей.

Запеченные кабачки с курицей

Ингредиенты

  • Кабачки — 1-2 молодых
  • Куриное филе — 600-700 граммов
  • Лук репчатый — один крупный
  • Куриные яйца — 2-3 средних
  • Сливки — 100 мл
  • Оливковое масло — 3 столовых ложки
  • Чеснок
  • Сыр — тот, что есть, но лучше пармезан

Приготовление

  1. Мелко режем чеснок, заливаем оливковым маслом, чтобы успело настояться, пока готовим остальное.
  2. Куриное филе режем на полоски и быстро обжариваем на сковороде до белого цвета, можно без масла. Кстати, если есть время, желание и любимый соус под рукой, курицу можно замариновать минут на 20-30.
  3. Моем, режем кабачки, можно кубиком, можно полукругом, как нравится. Кладем в глубокий противень, а затем добавляем курицу так, чтобы кабачки и полоски куриного филе распределились равно мерно.
  4. Режем лук кольцами, равномерно распределяем сверху. Кстати, его можно заменить на лук-порей.
  5. Разбиваем яйца в высокий стакан, размешиваем, добавляем сливки, добавляем оливковое масло с чесноком, а затем этой смесью заливаем курицу с кабачками.
  6. Накрываем фольгой, отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на час. Достаем, снимаем фольгу, посыпаем тертым сыром и снова отправляем в духовку под фольгу на 10-15 минут. Подавать можно без гарнира.

Кабачковая икра

Xenia Ntoula on Unsplash

Ингредиенты

  • Кабачки — 1 кг
  • Морковь — 300 г
  • Репчатый лук — 300 г
  • Растительное масло — 70 мл
  • Томатная паста — 80 г
  • Сахар — 1 столовая ложка
  • Соль — 1 чайная ложка
  • Черный молотый перец — четверть чайной ложки
  • Столовый уксус 9% — 1 столовая ложка

Приготовление

  1. Мелко режем репчатый лук, трем морковь на крупной терке. Важно: вес указан для очищенных и подготовленных ингредиентов, поэтому берите с запасом.
  2. Разогреваем масло на сковороде, обжариваем лук, морковь до мягкости, добавляем томатную пасту.
  3. Кабачки режем мелким кубиком, кладем в кастрюлю с толстым дном, добавляем морковь и лук, когда смесь закипит, убавляем огонь до минимума, кладем сахар, соль и перец, тушим, пока содержимое кастрюли не уменьшится на сорок процентов. В конце добавляем уксус.
  4. Пока кабачки тушатся, стерилизуем банки, это можно сделать в духовке, крышки нужно прокипятить отдельно. На указанное количество ингредиентов понадобится две пол-литровые или одна литровая банка.
  5. Раскладываем смесь по банкам, закрываем крышки, переворачиваем и даем остыть. Храним в холодильнике или погребе, если есть такая роскошь.
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