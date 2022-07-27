Простые и вкусные рецепты из кабачков: блюда на скорую руку

Сезон кабачков объявляется открытым. Даже если ни у вас, ни у ваших родителей нет дачи, кабачки с чьей-то грядки вас настигнут — рано или поздно, так или иначе. Но вы будете во всеоружии, и ни один кабачок не пропадет втуне, так как «Рамблер» предлагает вам самые простые и вкусные рецепты блюд из кабачков.