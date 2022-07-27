Простые и вкусные рецепты из кабачков: блюда на скорую руку

Сезон кабачков объявляется открытым. Даже если ни у вас, ни у ваших родителей нет дачи, кабачки с чьей-то грядки вас настигнут — рано или поздно, так или иначе. Но вы будете во всеоружии, и ни один кабачок не пропадет втуне, так как «Рамблер» предлагает вам самые простые и вкусные рецепты блюд из кабачков.
Фото: Igor Osinchuk on UnsplashIgor Osinchuk on Unsplash
Хрустящие кабачки
Ингредиенты:
- Молодые кабачки — сколько есть
- Мука или смесь для темпуры — одна столовая ложка на кабачок
- Кукурузный крахмал опционально
- Масло для жарки
- Соль, перец по вкусу
Приготовление
- Нарезаем кружочками, складываем в достаточно глубокую миску или кастрюлю, для которой найдется крышка.
- Добавляем соль, перец, все перемешиваем, оставляем на полчаса.
- Сливаем воду, добавляем муки или смеси для темпуры, накрываем крышкой и хорошенько трясем, чтобы все равномерно перемешалось. В муку можно добавить немного кукурузного крахмала, чтобы кабачки получились более хрустящими. Если используете смесь для темпуры, солить уже не надо, так как смесь сама по себе соленая.
- Жарим на разогретой сковородке с маслом, как обычно.
Кабачковые оладьи
Ингредиенты
- Кабачки — 2-3 шт.
- Морковка — 1 небольшая
- Петрушка — 1 пучок
- Лук зеленый — пучок, но выбираем самые тонкие перья
- Чеснок — 3-4 средних зубчика
- Мука — сколько возьмет
- Соль, перец черный молотый по вкусу
Приготовление
- Кабачки моем, если шкура толстая, снимаем, удаляем семечки, если кабачки молодые, оставляем так, трем на крупной терке, кладем в дуршлаг, немного солим, оставляем на полчаса.
- Пока кабачки ждут своего часа, трем морковку на самой мелкой терке, максимально мелко рубим петрушку, зеленый лук, чистим чеснок.
- Отжимаем кабачки, добавляем морковь, петрушку, лук, выдавливаем чеснок, все перемешиваем, добавляем перец, а затем добавляем муку ровно столько, сколько нужно, чтобы получить консистенцию сметаны.
- Выкладываем на разогретую сковороду с небольшим количеством масла, обжариваем с двух сторон до красивого цвета.
- Подаем со сметаной или хумусом.
Фаршированные кабачки с мясом
Ингредиенты
- Кабачок — один большой с толстой шкурой
- Фарш — тот который нравится, 400 граммов
- Помидоры — круглые, один-два
- Сыр — любимый, 50 граммов, но лучше пармезан
- Соль, перец по вкусу
Приготовление
- Моем кабачок, разрезаем на две половины, удаляем семечки большой ложкой.
- Каждую половинку немного солим, перчим, наполняем фаршем, снова немного солим, перчим. Режем помидоры на круглые ломтики, кладем на фарш, а сверху посыпаем сыром.
- Кладем в глубокий противень, накрываем фольгой, ставим в духовку, разогретую до 200 градусов на сорок минут. Затем снимаем фольгу и даем постоять в духовке еще пять минут.
- Достаем, даем немного остыть, после этого режем на порции и подаем к столу.
Тушеные кабачки с перцем и морковью
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Ингредиенты
- Кабачки — 1-2 средних
- Морковка — одна небольшая
- Помидоры — 1-2 в зависимости от размера
- Перец болгарский красный — один большой
- Лук репчатый — одна головка
- Чеснок — 5-7 зубчиков
- Соль, перец по вкусу
- Зелень — любимая
Приготовление
- Режем лук крупно, можно полукольцами, трем морковь на крупной терке, все отправляем на разогретую сковородку, можно без масла.
- Следом режем помидоры мелкими кубиками, они нужны для сока.
- Крупным кубиком режем кабачки, отправляем на сковородку.
- Затем режем перец любимым способом, красиво будет смотреться соломка длиной до двух сантиметров, а шириной до пять-семь миллиметров.
- Чистим зубчики чеснока, выдавливаем на сковородку.
- Солим, добавляем перец по вкусу. В конце добавляем любимую зелень — лук, укроп, петрушка. Очень хороша в этом блюде кинза, но это для ценителей.
Запеченные кабачки с курицей
Ингредиенты
- Кабачки — 1-2 молодых
- Куриное филе — 600-700 граммов
- Лук репчатый — один крупный
- Куриные яйца — 2-3 средних
- Сливки — 100 мл
- Оливковое масло — 3 столовых ложки
- Чеснок
- Сыр — тот, что есть, но лучше пармезан
Приготовление
- Мелко режем чеснок, заливаем оливковым маслом, чтобы успело настояться, пока готовим остальное.
- Куриное филе режем на полоски и быстро обжариваем на сковороде до белого цвета, можно без масла. Кстати, если есть время, желание и любимый соус под рукой, курицу можно замариновать минут на 20-30.
- Моем, режем кабачки, можно кубиком, можно полукругом, как нравится. Кладем в глубокий противень, а затем добавляем курицу так, чтобы кабачки и полоски куриного филе распределились равно мерно.
- Режем лук кольцами, равномерно распределяем сверху. Кстати, его можно заменить на лук-порей.
- Разбиваем яйца в высокий стакан, размешиваем, добавляем сливки, добавляем оливковое масло с чесноком, а затем этой смесью заливаем курицу с кабачками.
- Накрываем фольгой, отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на час. Достаем, снимаем фольгу, посыпаем тертым сыром и снова отправляем в духовку под фольгу на 10-15 минут. Подавать можно без гарнира.
Кабачковая икра
Ингредиенты
- Кабачки — 1 кг
- Морковь — 300 г
- Репчатый лук — 300 г
- Растительное масло — 70 мл
- Томатная паста — 80 г
- Сахар — 1 столовая ложка
- Соль — 1 чайная ложка
- Черный молотый перец — четверть чайной ложки
- Столовый уксус 9% — 1 столовая ложка
Приготовление
- Мелко режем репчатый лук, трем морковь на крупной терке. Важно: вес указан для очищенных и подготовленных ингредиентов, поэтому берите с запасом.
- Разогреваем масло на сковороде, обжариваем лук, морковь до мягкости, добавляем томатную пасту.
- Кабачки режем мелким кубиком, кладем в кастрюлю с толстым дном, добавляем морковь и лук, когда смесь закипит, убавляем огонь до минимума, кладем сахар, соль и перец, тушим, пока содержимое кастрюли не уменьшится на сорок процентов. В конце добавляем уксус.
- Пока кабачки тушатся, стерилизуем банки, это можно сделать в духовке, крышки нужно прокипятить отдельно. На указанное количество ингредиентов понадобится две пол-литровые или одна литровая банка.
- Раскладываем смесь по банкам, закрываем крышки, переворачиваем и даем остыть. Храним в холодильнике или погребе, если есть такая роскошь.