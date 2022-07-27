10 рецептов блюд с лососем от московских шеф-поваров

Начать утро с неспешного завтрака... Что может быть лучше? Для его приготовления может понадобиться не так много времени, но ингредиенты стоит выбрать заранее. Мы решили узнать у шеф-поваров Москвы о вариантах легких летний блюд с лососем.
Станислава Кормановская бренд-шеф Kalabasa
Хлеб — 1 кусок Авокадо — ½ Зерновая горчица — 1 ч. ложка Мед — 1 ч. ложка Подсолнечные семечки — 1 ч. ложка Сливочный или творожный сыр — 30 г Слабосоленый лосось — 50 г Красная икра — 1-2 ч. ложки
Кусочек хлеба подсушить на сухой сковороде, гриле или в духовке. Авокадо очистить от кожицы, убрать косточку. Сложить авокадо в миску, добавить к нему зерновую горчицу, мед и размять вилкой. К полученной массе добавить поджаристые подсолнечные семечки и перемешать. На хлеб выложить сливочный сыр, рядом - гуакамоле. Сверху - ломтики лосося. Опалить ломтики лосося горелкой. Поверх лосося добавить красную икру и полить весь бутерброд небольшим количеством оливкового масла, чтобы объединить все вкусы. Посыпать любимой зеленью, подойдет базилик, петрушка, зеленый лучок, мелкая руккола. При подаче посыпать бутерброд небольшим количеством свежемолотого перца, а рядом положить ломтик лимона - для тех, кому захочется добавить немного кислинки.
Артем Сипугин шеф-повар «Публика»
Лосось — 100 г Заправка — 30 г Авокадо — 50 г Кунжут — 1 г Оливковое масло — 5-10 мл
Чили перец — 5 г Кинза — 10 г Лук красный — 5-10 г Соевый соус — 20-35 мл Имбирь — 3-5 г Масло кунжутное — 5 мл Сладкий чили соус — 10 мл Сыр тофу — 80-100 г Сок лимона — 25 мл
Для начала нужно приготовить соус. В блендер положить маленький кусок имбиря, пару ломтиков красного лука, две столовые ложки соевого соуса, одну столовую ложку сладкого соуса чили, одну чайную ложку кунжутного масла, сыр тофу, маленький пучок кинзы или петрушки и одну столовую ложку сока лимона. Все ингредиенты пробить до однородного состояния. Свежий лосось порезать на кубики одинакового размера и заправить соусом. Соусом заправить нарезанный лосось и выложить в тарелку. Сверху добавить крупные кусочки спелого авокадо, полить оливковым маслом и посыпать жареным кунжутом.
Владимир Богожавец шеф-повар Maroon
Бриошь — 60 г Шпинат — 40 г Масло оливковое — 20 г Голландский соус — 40 г Соль — по вкусу Лосось с/с — 40 г Красная икра — 10 г Редис слайс — 10 г Яйцо пашот — 1 шт. Микс салата — 5 г
Бриошь обжарить с двух сторон на сливочном масле с добавлением оливкового масла до золотистого цвета, обсушить на салфетке от лишнего масла, Обжаренную бриошь выложить на центр тарелки, поверх нее положить шпинат на оливковом масле с добавлением сливочного масла и чеснока. Посолить блюдо. На шпинат выложить яйцо пашот и лосось, нарезанный слайсами, полить голландским соусом, выложить икру и украсить слайсом редиса, миксом салата и полить зеленым маслом.
Тимофей Сулима бренд-шеф ресторана Soul
Мука — 300 г Масло растительное — 17 мл Вода — 180 мл Соль — 10 г Роти — 60 г Лосось слабосоленый — 50 г Крем укроп — 50 г Лук сибулет — 1 г Масло укропа — 1 мл Кунжут с кимчи — 1 г
Муку залить водой, добавить соль и перемешать. Готовое тесто накрыть миской или завернуть в пленку и дать постоять минут 10. Раскатать тесто в тонкие кружки и жарить на горячей сковороде без масла. Обжаренную лепешку роти смазать маслом и кремом с укропом. Сверху выложить лосось. Посыпать лепешку луком сибулет и кунжутом. Сверху добавить укропное масло.
Екатерина Серебрякова шеф-повар LILA Pastry
Мука пшеничная — 30 г Масло сливочное — 30 г Гвоздика — 6 шт. Молоко — 400 мл Мускатный орех — 1/3 ч.л. Лук шалот — 1 шт. Шпинат — 70 г Филе лосося — 50 г Сыр грюер — 30 г Яйцо куриное — 1 шт. Масло растительное — 20 мл Бриошь (либо тостовый хлеб)
Две половинки бриоши смазываем заранее приготовленным соусом бешамель*. Покрываем тертым сыром грюйер, обжаренным на растительном масле шпинатом и тонко нарезанным лососем. Складываем вместе и запекаем в духовке до золотистой корочки бриоши. По готовности накрываем бриошь яичницей.
Андрей Колодяжный шеф-повара ресторана Л.Е.С.
Лосось — 200 г Ремесленный хлеб / чиабатта — 2 крупных ломтика «Песто» из болгарского перца — 40 г Брусника — 20 г Микрозелень — 5 г Вяленые томаты — 15 г Сливочный сыр — 80 г Тархун — 7 г Сыворотка из укропа — 20 мл
Клюква — 20 г Смородина — 10 г Соль — 5 г Сахар — 10 г Лемонграсс — 2 г Апельсиновый сок — 15 мл Оливковое масло — 10 мл Перец чили — 2 г
Болгарский перец — 2 шт. Соус кимчи — 10 г Соевый соус — 15 мл Кунжутное масло — 5 мл - Грецкий орех — 20 г
Тан — 100 мл Молочная сыворотка — 100 мл Укроп — 10 г Кинза — 10 г Чеснок — 1 зубчик Петрушка — 7 г Малосольный огурец — 1шт.
Филе лосося замариновать в смеси для маринада, предварительной пробитой в блендере. Оставить лосось в маринаде на несколько часов. Приготовить «песто» из болгарского перца: перцы запечь в духовке, затем очистить от семян и кожицы и пробить в блендере вместе с остальными ингредиентами до однородной консистенции. Приготовить сыворотку из укропа: все ингредиенты пробить в блендере до однородной консистенции. Смешать в блендере сливочный сыр и свежий тархун. Подсушить ломтики брускетты, сверху выложить сливочный сыр с тархуном. Лосось нарезать тонкими ломтиками, выложить их поверх сливочного сыра. Между ломтиками выложить «песто» из болгарского перца и вяленые томаты, нарезанные тонкой полоской. Полить блюдо сывороткой из укропа, украсить ягодами брусники и микрозеленью.
Алексей Медведев бренд-шеф ресторана «Сыроварня»
Хлеб белый — 70 г Страчателла сыр — 110 г Каперсы — 5 г Лосось слабосоленый — 60 г Руккола — 5 г Масло оливковое — 5 г
Белый хлеб подсушить на мангале или открытом огне. Выложить страчателлу, лосось, каперсы и рукколу. В конце полить оливковым маслом.
Андрей Жданов шеф-повар ресторана Modus
Рис — 90 г Лосось свежий — 60 г Сыр Креметта — 20 г Угорь копченый — 20 г Огурец свежий — 20 г Икра лосося — 5 г
Рис для суши отварить в рисоварке 40 мин. Огурец нарезать соломкой. Угорь копченый измельчить в фарш. Лосось нарезать пластом. На нори выложить теплый отварной рис, огурцы, угорь, сыр креметта и завернуть в ролл. Сверху накрыть лососем и разрезать на шесть ровных кусочков, сверху украсить икрой лосося.
Роман Баженов шеф-повара бара CHROME Rise Up
Лосось слабосоленый — 50 г Микс салат — 30 г Сливочный крем — 70 г Свежий огурец — 100 г Семена льна — 10 г
Соль — 5 г Сахар — 2 г Цедра апельсина — 3 г Сок апельсина — 20 г
Молоко — 40 г Креметте — 30 г Загуститель (ксантана) — 0,4 г Соль — по вкусу
Смешать все ингредиенты для лосося, оставить на 1-1,5 часа Смешать все ингредиенты для сливочного крема в блендере В тарелку выложить микс салат Огурец очистить от кожуры, нарезать мелким кубиком Выложить на зелень, затем добавить соус Предварительно засоленный лосось нарезать тонкими слайсами Сверху можно присыпать семенами льна
Александр Погодаев шеф-повар ресторана круглосуточных завтраков Cook’kareku
Яйцо куриное — 3 шт Сливки 33% — 50 г Лук зеленый — 10 г Красная икра — 20 г Сыр творожный — 50 г Тостовый хлеб — 1 шт Масло зеленое — 3 г Свекольный мусс — 15 г
Свекла запеченная — 200 г Сметана 30% — 50 г Горчица — 10 г Специи — по вкусу
Лучше всего предварительно достать яйца из холодильника, чтобы они успели согреться, так скрэмбл получится более воздушным. После чего яйца смешать с рубленым луком и сливками. Хорошо нагреть сковороду, это важно, чтобы скрэмбл получился ровным и нежным, смазать тонким слоем растительного масла и влить яичную смесь. Как только яйца немного схватились, аккуратными движениями начинайте лопаткой сдвигать смесь. Лосось нарезать тонкими слайсами (лучше всего выбирать наименее соленый, так блюдо получится очень нежным). Тостовый хлеб слегка обжарить с двух сторон, так, чтобы появился легкий хруст. В готовый скрэмбл выложить лосось, выложить на поджаренный тост, а сверху украсить блюдо икрой и кнелью из творожного сыра (ее легко можно сделать с помощью ложки, просто наберите сыр боковой частью ложки, так, чтобы он свернулся в форму лапли). Сверху необходимо полить блюдо ароматным зеленым маслом и добавить приятный сладковатый свекольный мусс