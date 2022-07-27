10 рецептов блюд с лососем от московских шеф-поваров

Начать утро с неспешного завтрака... Что может быть лучше? Для его приготовления может понадобиться не так много времени, но ингредиенты стоит выбрать заранее. Мы решили узнать у шеф-поваров Москвы о вариантах легких летний блюд с лососем.

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Бутерброд с авокадо и опаленным лососем

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Станислава Кормановская бренд-шеф Kalabasa

Ингредиенты:

Хлеб — 1 кусок Авокадо — ½ Зерновая горчица — 1 ч. ложка Мед — 1 ч. ложка Подсолнечные семечки — 1 ч. ложка Сливочный или творожный сыр — 30 г Слабосоленый лосось — 50 г Красная икра — 1-2 ч. ложки

Способ приготовления:

Кусочек хлеба подсушить на сухой сковороде, гриле или в духовке. Авокадо очистить от кожицы, убрать косточку. Сложить авокадо в миску, добавить к нему зерновую горчицу, мед и размять вилкой. К полученной массе добавить поджаристые подсолнечные семечки и перемешать. На хлеб выложить сливочный сыр, рядом - гуакамоле. Сверху - ломтики лосося. Опалить ломтики лосося горелкой. Поверх лосося добавить красную икру и полить весь бутерброд небольшим количеством оливкового масла, чтобы объединить все вкусы. Посыпать любимой зеленью, подойдет базилик, петрушка, зеленый лучок, мелкая руккола. При подаче посыпать бутерброд небольшим количеством свежемолотого перца, а рядом положить ломтик лимона - для тех, кому захочется добавить немного кислинки.

Тартар из лосося

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Артем Сипугин шеф-повар «Публика»

Ингредиенты:

Лосось — 100 г Заправка — 30 г Авокадо — 50 г Кунжут — 1 г Оливковое масло — 5-10 мл

Для заправки:

Чили перец — 5 г Кинза — 10 г Лук красный — 5-10 г Соевый соус — 20-35 мл Имбирь — 3-5 г Масло кунжутное — 5 мл Сладкий чили соус — 10 мл Сыр тофу — 80-100 г Сок лимона — 25 мл

Способ приготовления:

Для начала нужно приготовить соус. В блендер положить маленький кусок имбиря, пару ломтиков красного лука, две столовые ложки соевого соуса, одну столовую ложку сладкого соуса чили, одну чайную ложку кунжутного масла, сыр тофу, маленький пучок кинзы или петрушки и одну столовую ложку сока лимона. Все ингредиенты пробить до однородного состояния. Свежий лосось порезать на кубики одинакового размера и заправить соусом. Соусом заправить нарезанный лосось и выложить в тарелку. Сверху добавить крупные кусочки спелого авокадо, полить оливковым маслом и посыпать жареным кунжутом.

Яйцо бенедикт с лососем

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Владимир Богожавец шеф-повар Maroon

Ингредиенты:

Бриошь — 60 г Шпинат — 40 г Масло оливковое — 20 г Голландский соус — 40 г Соль — по вкусу Лосось с/с — 40 г Красная икра — 10 г Редис слайс — 10 г Яйцо пашот — 1 шт. Микс салата — 5 г

Способ приготовления:

Бриошь обжарить с двух сторон на сливочном масле с добавлением оливкового масла до золотистого цвета, обсушить на салфетке от лишнего масла, Обжаренную бриошь выложить на центр тарелки, поверх нее положить шпинат на оливковом масле с добавлением сливочного масла и чеснока. Посолить блюдо. На шпинат выложить яйцо пашот и лосось, нарезанный слайсами, полить голландским соусом, выложить икру и украсить слайсом редиса, миксом салата и полить зеленым маслом.

Роти с лососем

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Тимофей Сулима бренд-шеф ресторана Soul

Ингредиенты:

Для роти:

Мука — 300 г Масло растительное — 17 мл Вода — 180 мл Соль — 10 г Роти — 60 г Лосось слабосоленый — 50 г Крем укроп — 50 г Лук сибулет — 1 г Масло укропа — 1 мл Кунжут с кимчи — 1 г

Способ приготовления:

Муку залить водой, добавить соль и перемешать. Готовое тесто накрыть миской или завернуть в пленку и дать постоять минут 10. Раскатать тесто в тонкие кружки и жарить на горячей сковороде без масла. Обжаренную лепешку роти смазать маслом и кремом с укропом. Сверху выложить лосось. Посыпать лепешку луком сибулет и кунжутом. Сверху добавить укропное масло.

Крок-мадам с лососем

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Екатерина Серебрякова шеф-повар LILA Pastry

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 30 г Масло сливочное — 30 г Гвоздика — 6 шт. Молоко — 400 мл Мускатный орех — 1/3 ч.л. Лук шалот — 1 шт. Шпинат — 70 г Филе лосося — 50 г Сыр грюер — 30 г Яйцо куриное — 1 шт. Масло растительное — 20 мл Бриошь (либо тостовый хлеб)

Способ приготовления:

Две половинки бриоши смазываем заранее приготовленным соусом бешамель*. Покрываем тертым сыром грюйер, обжаренным на растительном масле шпинатом и тонко нарезанным лососем. Складываем вместе и запекаем в духовке до золотистой корочки бриоши. По готовности накрываем бриошь яичницей.

Лосось на ремесленной брускетте

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Андрей Колодяжный шеф-повара ресторана Л.Е.С.

Ингредиенты:

Лосось — 200 г Ремесленный хлеб / чиабатта — 2 крупных ломтика «Песто» из болгарского перца — 40 г Брусника — 20 г Микрозелень — 5 г Вяленые томаты — 15 г Сливочный сыр — 80 г Тархун — 7 г Сыворотка из укропа — 20 мл

Для маринада на лосось:

Клюква — 20 г Смородина — 10 г Соль — 5 г Сахар — 10 г Лемонграсс — 2 г Апельсиновый сок — 15 мл Оливковое масло — 10 мл Перец чили — 2 г

Для «песто» из болгарского перца:

Болгарский перец — 2 шт. Соус кимчи — 10 г Соевый соус — 15 мл Кунжутное масло — 5 мл - Грецкий орех — 20 г

Для сыворотки из укропа:

Тан — 100 мл Молочная сыворотка — 100 мл Укроп — 10 г Кинза — 10 г Чеснок — 1 зубчик Петрушка — 7 г Малосольный огурец — 1шт.

Способ приготовления:

Филе лосося замариновать в смеси для маринада, предварительной пробитой в блендере. Оставить лосось в маринаде на несколько часов. Приготовить «песто» из болгарского перца: перцы запечь в духовке, затем очистить от семян и кожицы и пробить в блендере вместе с остальными ингредиентами до однородной консистенции. Приготовить сыворотку из укропа: все ингредиенты пробить в блендере до однородной консистенции. Смешать в блендере сливочный сыр и свежий тархун. Подсушить ломтики брускетты, сверху выложить сливочный сыр с тархуном. Лосось нарезать тонкими ломтиками, выложить их поверх сливочного сыра. Между ломтиками выложить «песто» из болгарского перца и вяленые томаты, нарезанные тонкой полоской. Полить блюдо сывороткой из укропа, украсить ягодами брусники и микрозеленью.

Брускетта со страчателлой и малосоленым лососем

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Алексей Медведев бренд-шеф ресторана «Сыроварня»

Ингредиенты:

Хлеб белый — 70 г Страчателла сыр — 110 г Каперсы — 5 г Лосось слабосоленый — 60 г Руккола — 5 г Масло оливковое — 5 г

Способ приготовления:

Белый хлеб подсушить на мангале или открытом огне. Выложить страчателлу, лосось, каперсы и рукколу. В конце полить оливковым маслом.

Ролл филадельфия

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Андрей Жданов шеф-повар ресторана Modus

Ингредиенты:

Рис — 90 г Лосось свежий — 60 г Сыр Креметта — 20 г Угорь копченый — 20 г Огурец свежий — 20 г Икра лосося — 5 г

Способ приготовления:

Рис для суши отварить в рисоварке 40 мин. Огурец нарезать соломкой. Угорь копченый измельчить в фарш. Лосось нарезать пластом. На нори выложить теплый отварной рис, огурцы, угорь, сыр креметта и завернуть в ролл. Сверху накрыть лососем и разрезать на шесть ровных кусочков, сверху украсить икрой лосося.

Щедрый лосось под сырным кремом с молодым шпинатом

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Роман Баженов шеф-повара бара CHROME Rise Up

Ингредиенты:

Лосось слабосоленый — 50 г Микс салат — 30 г Сливочный крем — 70 г Свежий огурец — 100 г Семена льна — 10 г

Для слабосоленого лосося (на 100 гр свежей рыбы):

Соль — 5 г Сахар — 2 г Цедра апельсина — 3 г Сок апельсина — 20 г

Для сливочного крема:

Молоко — 40 г Креметте — 30 г Загуститель (ксантана) — 0,4 г Соль — по вкусу

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты для лосося, оставить на 1-1,5 часа Смешать все ингредиенты для сливочного крема в блендере В тарелку выложить микс салат Огурец очистить от кожуры, нарезать мелким кубиком Выложить на зелень, затем добавить соус Предварительно засоленный лосось нарезать тонкими слайсами Сверху можно присыпать семенами льна

Камчатский завтрак

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Александр Погодаев шеф-повар ресторана круглосуточных завтраков Cook’kareku

Ингредиенты:

Яйцо куриное — 3 шт Сливки 33% — 50 г Лук зеленый — 10 г Красная икра — 20 г Сыр творожный — 50 г Тостовый хлеб — 1 шт Масло зеленое — 3 г Свекольный мусс — 15 г

Свекольный мусс:

Свекла запеченная — 200 г Сметана 30% — 50 г Горчица — 10 г Специи — по вкусу

Способ приготовления: