Диетолог Ковальков дал советы по продуктам для завтрака

«Ночью мы не расходовали углеводы и не занимались спортом, поэтому углеводы нам не нужны. У нас нет углеводного падения сахара в крови. Более того, ночью выделялся соматотропный гормон, который способствовал сжиганию жира в ночное время», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».