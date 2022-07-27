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1 час назад

Какие напитки вызывают скачки артериального давления

Ferra.ru

Врач-кардиолог, терапевт Виолетта Шелехова рассказала, какие напитки провоцируют скачки артериального давления.

Какие напитки вызывают скачки артериального давления
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Одними из таковых являются томатный сок и другие напитки с содержанием соли. При регулярном употреблении таких напитков в организме начинает задерживаться вода , что приводит к скачкам давления. Поэтому гипертоникам нужно с осторожностью пить томатный сок и подобные напитки.

Такие ограничения касаются и напитков с содержанием кофеина — кофе, зелёного чая. Людям с повышенным давлением нужно ограничить потребление этих напитков.

Не менее опасными являются напитки с добавленным сахаром: газировки и фруктовые соки повышают уровень инсулина и «плохого» холестерина, что негативно влияет на стенки сосудов.

К факторам риска относятся алкоголь и энергетики.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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