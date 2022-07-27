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1 час назад

Британский таблоид рассказал о четырех видах чая, которые борются с бессонницей

Газета.Ru

Для борьбы с летней бессонницей можно пить ромашковый, валериановый, мятный чаи, а также напиток, настоянный на корне индийского растения ашваганда. Об этом сообщает Express.

Четыре вида чая, которые борются с бессонницей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Все это — специальные травяные чаи, которые способствуют успокоению организма, уменьшают тревожность и лечат бессонницу.

Так, употребление ромашкового чая каждый день в течение двух недель значительно улучшает сон. Корень ашваганды (кустарника Withania somnifera, произрастающего в Индии и Непале) помогает организму расслабиться, подготовиться к отдыху и улучшить общее качество сна.

Валериана наиболее эффективна в лечение от бессонницы у женщин. Она не изменяет дневной ритм, который определяет, когда пора спать и просыпаться. Мята уже давно является популярным средством в традиционной медицине. Считается, что она может помочь не только с бессонницей, но и при желудочно-кишечных заболеваниях.

Еда,
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