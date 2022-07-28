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57 минут назад

Назван позволяющий прожить дольше продукт

СОВА

По мнению медиков, сыр тофу способствует нормализации женского гормонального фона и замедляет старение. Об этом заявил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, пишет Ura.ru.

Назван позволяющий прожить дольше продукт
Фото: СОВАСОВА

Диетолог считает, что в тофу содержится очень качественный белок, имеющий отличия от животного протеина. Тем самым тофу эффективен для защиты от возрастных болезней, стабилизирует холестериновый обмен, защищает от атеросклероза и продлевает жизнь.

Врач добавил:

- Мы, во второй половине жизни особенно, уже хотели бы, чтобы в питании человека было поменьше животного и побольше растительного. В этом плане можно сказать, что тофу способствует профилактике возрастных болезней, благоприятствует нормализации холестеринового обмена, препятствует развитию атеросклероза и увеличивает продолжительность жизни.

Гинзбург отметил, что тофу полезен прежде всего наличием изофлавонов, понижающих уровень воспаления в организме. В самих изофлавонах есть свойство, схожее по действию с эстрогеном. Эстроген является половым гормоном, которого больше у женщин, однако он необходим обоим полам. Наличие фитоэстрогена понижает проявление климакса.

Еда,Михаил Гинзбург,
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