Назван позволяющий прожить дольше продукт

- Мы, во второй половине жизни особенно, уже хотели бы, чтобы в питании человека было поменьше животного и побольше растительного. В этом плане можно сказать, что тофу способствует профилактике возрастных болезней, благоприятствует нормализации холестеринового обмена, препятствует развитию атеросклероза и увеличивает продолжительность жизни.