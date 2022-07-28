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1 час назад

В Роскачестве рассказали, как жарить шашлык без вреда здоровью

Мира Маркина

Неправильно прожаренный шашлык может повысить риск возникновения онкологических заболеваний, отметили специалисты Роскачества. В статье, размещенной на портале организации, они перечислили все нюансы приготовления этого блюда.

В Роскачестве рассказали, как жарить шашлык без вреда здоровью
Фото: flickr.comflickr.com

Авторы материала рекомендовали при выборе мяса для шашлыка обратить внимание на более постные отрезы. Процесс приготовления в Роскачестве рекомендовали начинать только в тот момент, когда в мангале появились угли “с сединой”. Шашлык, поджаренный на открытом огне, по их мнению, вреден.

Также эксперты предупредили: “пересушивать” мясо на мангале не стоит. В противном случае, в шашлыке образуется множество канцерогенов.

Поскольку овощи являются природными антиоксидантами, специалисты Роскачества рекомендовали сделать их гарниром к шашлыку. Чтобы обезопасить себя от проблем, которые могут возникнуть вследствие регулярного употребления жареного мяса, авторы статьи предложили позволять себе блюда на мангале не чаще, чем раз в несколько недель.

Ранее “Рамблер” писал о том, сколько алкоголя можно выпить без вреда для мозга.

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