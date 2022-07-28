Как сделать полезный молочный коктейль

Специалисты Роспотребнадзора назвали молочный коктейль неоднозначным продуктом. В нем есть как полезные компоненты, так и не очень. Однако есть способы сделать этот напиток более благотворным.

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Сиропы, шоколад и подсластители делают коктейль калорийным, большое количество сахара стимулирует выпить еще порцию. Лучше приготовить напиток с использованием молока низкой жирности без мороженого и более полезными добавками.

В надзорном ведомстве рекомендуют добавлять ягоды, фруктовый сок, мед, мяту. А желающим похудеть стоит добавить ростки пшеницы или овсяные хлопья.