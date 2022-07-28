Кетодиета для начинающих: меню, продукты, плюсы и минусы кетодиеты

Все, кто так или иначе стараются следить за свои весом, рано или поздно приходят к кетодиете. «Рамблер» рассказывает, что это такое, в чем ее плюсы и минусы и какие есть противопоказания.
Главное отличие кетогенной диеты от других систем питания в том, что основным источником энергии становятся жиры, а не углеводы. Благодаря этому в крови снижается уровень сахара, изменяется метаболизм, за счет чего человек худеет. Если при этом заниматься спортом, в организме начинается процесс липолиза, то есть расщепления жиров, на 2-3 день диеты. У тех, кто не хочет менять образ жизни, этот процесс запускается через 7-9 дней.
Вообще кетодиета рекомендована людям с эпилепсией, сокращение углеводов способно дать хорошие результаты. Но потом ей заинтересовались и активно худеющие, тем более что результаты были впечатляющие.
Важно не просто ограничить углеводы, а внимательно все рассчитать. Рацион нужно менять постепенно, чтобы со временем прийти к такому распределению:
В пересчете на граммы 10% — 40-50 граммов углеводов. Но обратите внимание — именно углеводов, а не самого продукта. Например, в 100 граммах огурца содержится 3,6 грамма углеводов, это значит, что искомые 40-50 граммов можно получить, съев больше килограмма огурцов. Вот такая арифметика. На кетодиете калькулятор становится вашим лучшим другом.
Еще один момент: если цель похудеть, нужно снизить калорийность. Для начала посчитайте, сколько вы съедаете каждый день, записывайте все, любой перекус, каждый сухарик, вы удивитесь, сколько набегает вот таких калорий по мелочи. В этом вам могут помочь специальные приложения для подсчета калорий, их очень много, выберете то, которое понравится вам.
Следующий шаг — снижение калорийности, иногда для достижения результата достаточно уменьшить рацион на 500 калорий. Спешить никуда не нужно, чем сильнее вы себя ограничите, тем быстрее сорветесь и килограммы вернутся, причем не только сброшенные, но и дополнительные.
Между приемами пищи нужно делать перерывы — 3-4 часа, последний прием пищи должен быть не позднее, чем за три часа до сна.
Воду нужно пить всем, а тем, кто выбрал кетодиету нужно пить еще больше воды. Если стандартная рекомендация — 30 мл на килограмм веса, то на кетодиете — не менее 40 мл.
Для хорошего настроения и профилактики срывов один раз в неделю разрешается съесть что-то, что содержит много углеводов.
Когда в организме повышается количество кетоновых тел, говорят о состоянии кетоза. Кетоновые тела образуются при распаде жиров и окисляются с выделением энергии. Если метаболизм жиров нарушается, их содержание резко увеличивается. Ваша задача не допустить такого состояния. Определить его можно по следующим признакам:
Все это значит, что прежде ем менять систему питания, нужно проконсультироваться со специалистом, у которого вы наблюдаетесь.
Большую часть рациона — 80% — составляют продукты с низким содержанием углеводов. Это могут быть:
Какие продукты нужно ограничить:
Кето-диета противопоказана в следующих случаях:
Омлет, овощной салат, запеченный лосось, помидоры черри, яичница, бекон, вареное яйцо, 1/2 авокадо, малосольная рыба, яичница, помидор, грибы.
Миндаль, сыр, кешью, смузи из авокадо, зелени, 1/2 яблока, вареное яйцо, протеиновый коктейль.
Вареная куриная грудка с овощным салатом, жареная рыба с овощным салатом, стейк на гриле с овощами, запеченная семга и овощной салат, азу из говядины с брокколи, жареная свинина с овощами.
Запеченные овощи и куриные окорочка, жареный сыр, творог 9%, сметана 20%, рыбные тефтели под сливочным соусом, салат цезарь без сухариков, сырники, сметана 20%.