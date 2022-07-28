Кетодиета для начинающих: меню, продукты, плюсы и минусы кетодиеты

Все, кто так или иначе стараются следить за свои весом, рано или поздно приходят к кетодиете. «Рамблер» рассказывает, что это такое, в чем ее плюсы и минусы и какие есть противопоказания.

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Что такое кетодиета

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Главное отличие кетогенной диеты от других систем питания в том, что основным источником энергии становятся жиры, а не углеводы. Благодаря этому в крови снижается уровень сахара, изменяется метаболизм, за счет чего человек худеет. Если при этом заниматься спортом, в организме начинается процесс липолиза, то есть расщепления жиров, на 2-3 день диеты. У тех, кто не хочет менять образ жизни, этот процесс запускается через 7-9 дней.

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Вообще кетодиета рекомендована людям с эпилепсией, сокращение углеводов способно дать хорошие результаты. Но потом ей заинтересовались и активно худеющие, тем более что результаты были впечатляющие.

А теперь цифры

Важно не просто ограничить углеводы, а внимательно все рассчитать. Рацион нужно менять постепенно, чтобы со временем прийти к такому распределению:

60-70% общей калорийности рациона должны приходиться на жиры,

20-30% — белки,

менее 10% — углеводы.

В пересчете на граммы 10% — 40-50 граммов углеводов. Но обратите внимание — именно углеводов, а не самого продукта. Например, в 100 граммах огурца содержится 3,6 грамма углеводов, это значит, что искомые 40-50 граммов можно получить, съев больше килограмма огурцов. Вот такая арифметика. На кетодиете калькулятор становится вашим лучшим другом.

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Еще один момент: если цель похудеть, нужно снизить калорийность. Для начала посчитайте, сколько вы съедаете каждый день, записывайте все, любой перекус, каждый сухарик, вы удивитесь, сколько набегает вот таких калорий по мелочи. В этом вам могут помочь специальные приложения для подсчета калорий, их очень много, выберете то, которое понравится вам.

Следующий шаг — снижение калорийности, иногда для достижения результата достаточно уменьшить рацион на 500 калорий. Спешить никуда не нужно, чем сильнее вы себя ограничите, тем быстрее сорветесь и килограммы вернутся, причем не только сброшенные, но и дополнительные.

Между приемами пищи нужно делать перерывы — 3-4 часа, последний прием пищи должен быть не позднее, чем за три часа до сна.

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Воду нужно пить всем, а тем, кто выбрал кетодиету нужно пить еще больше воды. Если стандартная рекомендация — 30 мл на килограмм веса, то на кетодиете — не менее 40 мл.

Для хорошего настроения и профилактики срывов один раз в неделю разрешается съесть что-то, что содержит много углеводов.

Что такое кетоз

Когда в организме повышается количество кетоновых тел, говорят о состоянии кетоза. Кетоновые тела образуются при распаде жиров и окисляются с выделением энергии. Если метаболизм жиров нарушается, их содержание резко увеличивается. Ваша задача не допустить такого состояния. Определить его можно по следующим признакам:

Ацетоновый запах изо рта; Повышение кетоновых тел в моче; Временный упадок сил; Раздражительность; Бессонница.

Главные плюсы кето-диеты

Быстро снижается вес и держится стабильно.

Восстанавливается эндокринная система. Были опубликованы результаты исследований, которые подтвердили, что женщины с поликистозом яичников смогли снизить вес и зачать ребенка, а при лимфедеме наметилась позитивная динамика.

Снижается риск развития диабета второго типа благодаря исключению резких скачков глюкозы в крови и стабильности уровня инсулина.

Укрепляется нервная система. Кетодиету назначают пациентам с эпилепсией, болезнью Альцгеймера, нервными расстройствами и тревожными состояниями.

Неприятные минусы

Кетодиета не подходит людям с заболеваниями печени и почек, высокое количество белка и углеводов нагружает эти органы.

У людей с диабетом второго типа может повыситься инсулин при отказе от кетодиеты и возвращению к привычному типу питания.

Нехватка витаминов и микроэлементов, которые содержатся в овощах и фруктах, исключенных при кетодиете.

«Кетогрипп» — неприятное состояние, при котором в первые дни развивается апатия, повышается раздражительность, появляется тошнота, упадок сил. Со временем проходит, но к этому надо быть готовым.

Запоры — при нехватке клетчатки затрудняется работа ЖКТ в целом и перистальтики кишечника в частности.

Все это значит, что прежде ем менять систему питания, нужно проконсультироваться со специалистом, у которого вы наблюдаетесь.

Из чего состоит рацион на кетодиете

Большую часть рациона — 80% — составляют продукты с низким содержанием углеводов. Это могут быть:

Мясные продукты — свинина, баранина, утка, гусь, паштеты, бекон, ветчина, печень.

Рыба и морепродукты — семга, горбуша, сайра, селедка, скумбрия, креветки, кальмары, мидии, тунец.

Орехи и семена — миндаль, кешью, арахис, лен, подсолнечник, тыквенные семечки, кунжут.

Масла и жиры — всевозможные растительные масла, а также сливочное.

Молочные продукты — творог, сметана, сливки, жирные сорта сыра.

Яйца

Овощи и фрукты — брокколи, брюссельская, пекинская, белокочанная, цветная капуста, грибы, огурцы, кабачки, оливки, авокадо, любая зелень, кокос, грейпфрут, малина, ежевика, лимон.

Какие продукты нужно ограничить:

Крупы и злаки — рис, гречка, овсянка.

Фрукты и ягоды.

Сахар и любые сладкие продукты и напитки.

Выпечка.

Крахмалистые овощи — картофель, свекла, морковь.

Фаст-фуд — бургеры, картофель фри, пицца, роллы.

Строгие противопоказания

Кето-диета противопоказана в следующих случаях:

Если вы беременны или кормите ребенка грудью,

Если вы еще ребенок или наоборот в пожилом возрасте,

Если у вас диагностированы заболевания почек и печени, ЖКТ, сердечно-сосудистой системой, диабет первого типа,

Если у вас и без того ослаблен организм.

Примерное меню

Завтрак

Омлет, овощной салат, запеченный лосось, помидоры черри, яичница, бекон, вареное яйцо, 1/2 авокадо, малосольная рыба, яичница, помидор, грибы.

Перекус

Миндаль, сыр, кешью, смузи из авокадо, зелени, 1/2 яблока, вареное яйцо, протеиновый коктейль.

Обед

Вареная куриная грудка с овощным салатом, жареная рыба с овощным салатом, стейк на гриле с овощами, запеченная семга и овощной салат, азу из говядины с брокколи, жареная свинина с овощами.

Ужин

Запеченные овощи и куриные окорочка, жареный сыр, творог 9%, сметана 20%, рыбные тефтели под сливочным соусом, салат цезарь без сухариков, сырники, сметана 20%.