5 причин, почему стоит полюбить горький шоколад

Ученые из Америки советуют регулярно употреблять шоколад, так как он благоприятно воздействует на мозг. Правда, под шоколадом они имели в виду исключительно горькую версию десерта.

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В ходе исследования ученые попросили 60 человек в возрасте 70 лет пить горячий шоколад каждый раз и заметили, как уровень мозговой активности у участников повысился. "Рамблер" расскажет, почему еще стоит не исключать шоколад из рациона.

Антиоксиданты

Оказывается, в шоколаде содержится больше антиоксидантов, чем с яблоками. Эти частицы борются со свободными радикалами и защищают от рака, атеросклероза, болезни Альцгеймера, диабета, катаракты и около 50 других заболеваний.

Афродизиак

Итальянские ученые подтвердили, что шоколад влияет на женскую сексуальность. Например, у любительниц шоколада уровень сексуального желания выше, чем у тех, кто предпочитает другие сладости. Дело в том, что фенилаланин провоцирует выработку эндорфинов. А когда человек доволен, интимной близости хочется чаще.

Настроение

Помимо фенилалалина, какао-бобы содержат ряд веществ, которые помогают бороться со стрессом и повышают настроение. Также в шоколаде есть каннабиноиды, которые работают подобно марихуане, то есть немного расслабляют.

Сердце и сосуды

Люди, которые употребляют 30 грамм черного шоколада в день, реже страдают аритмией. У них на ниже риск возникновения болезней сердца и инсультов. Кстати, информацию об этом рассказывала и российский врач-диетолог Елена Соломатина. Главное, есть натуральный продукт и не перебарщивать.

Антикашель