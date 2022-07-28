5 причин, почему стоит полюбить горький шоколад

Ученые из Америки советуют регулярно употреблять шоколад, так как он благоприятно воздействует на мозг. Правда, под шоколадом они имели в виду исключительно горькую версию десерта.
В ходе исследования ученые попросили 60 человек в возрасте 70 лет пить горячий шоколад каждый раз и заметили, как уровень мозговой активности у участников повысился. "Рамблер" расскажет, почему еще стоит не исключать шоколад из рациона.
Оказывается, в шоколаде содержится больше антиоксидантов, чем с яблоками. Эти частицы борются со свободными радикалами и защищают от рака, атеросклероза, болезни Альцгеймера, диабета, катаракты и около 50 других заболеваний.
Итальянские ученые подтвердили, что шоколад влияет на женскую сексуальность. Например, у любительниц шоколада уровень сексуального желания выше, чем у тех, кто предпочитает другие сладости. Дело в том, что фенилаланин провоцирует выработку эндорфинов. А когда человек доволен, интимной близости хочется чаще.
Помимо фенилалалина, какао-бобы содержат ряд веществ, которые помогают бороться со стрессом и повышают настроение. Также в шоколаде есть каннабиноиды, которые работают подобно марихуане, то есть немного расслабляют.
Люди, которые употребляют 30 грамм черного шоколада в день, реже страдают аритмией. У них на ниже риск возникновения болезней сердца и инсультов. Кстати, информацию об этом рассказывала и российский врач-диетолог Елена Соломатина. Главное, есть натуральный продукт и не перебарщивать.
Удивительно, но шоколад может даже подавить кашель. Участникам эксперимента предлагали разные средства от кашля: с кодеином, с теобромином (им богаты какао-бобы) и плацебо. Затем участников подвергали воздействию жгучего вещества из перца чили, который должен был вызвать кашель и чихание. Группе, принимавшей лекарство с теобромином, потребовалось на треть больше капсаицина, чтобы начать кашлять.