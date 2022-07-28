Сезонное меню: советы здорового питания летом от диетолога

Каждое время года по-своему влияет на организм и отличается изобилием тех или иных продуктов. Например, летом уменьшаются энергозатраты и замедляется обмен веществ, а природа дарит много сезонных овощей и фруктов. Чтобы получать максимум пользы от теплого периода года и сохранять хорошее самочувствие даже на фоне жары, стоит скорректировать режим и стратегию питания. Летом самыми желательными для организма будут богатые углеводами и клетчаткой нежирные блюда. Стоит добавлять в рацион больше овощей. В июле созревает молодой картофель, огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны и другие локальные овощи. В августе появляются болгарский перец, кукуруза, листовая свекла и репчатый лук. Лучше всего улучшают метоболизм брокколи, сельдерей, петрушка, укроп и шпинат. Пик полезности овощей приходится именно на сезон сбора, в другое время года из-за транспортировки и условий хранения они теряют витамины и микроэлементы. Поэтому максимальное количество нутриентов можно получить именно при сезонном питании. Не стоит также забывать летом про продукты, являющиеся источниками белков: яйца, белую рыбу и морепродукты. Медленные углеводы — гречку, киноа, бурый рис — лучше есть в обед, а во время завтрака и ужина сделать упор на белок и клетчатку. Все это заправлять полезными жирами, которые обязательно должны быть в рационе: подойдут авокадо, оливковое масло, масло гхи, семечки и орехи. В качестве перекуса лучше выбирать сезонные фрукты и ягоды. А вот от жирной, острой и соленой пищи желательно отказаться. Она может привести к дополнительной отечности, к которой человек и без того склонен летом. Газировка, мороженое и фрукты в чрезмерных количествах содержат много сахара, поэтому их стоит употреблять в меру. «Летом организм испытывает определенное давление: меняется терморегуляция, нагружаются лимфатическая и кровеносная системы. В целом, сокращаются энергетические затраты, поэтому и есть может хотеться меньше. Всё это должно учитываться не только в питании, но и в режиме тренировок, что мы всегда доносим при обучении персонала франчайзи», — комментирует Ирина Троска, директор по качеству фитнес-продукта и развитию франчайзинга XFIT в России. Отдельное внимание стоит уделить питевому режиму. Вода — источник энергии, кислорода и минералов, она играет основную роль в поддержании водно-солевого баланса и не допускает обезвоживания организма. Человеку в жару в среднем требуется от 1.2 до 2.5 литров жидкости в зависимости от индивидуальных особенностей. Предпочтение лучше отдавать чистой воде, но также можно пить овощные соки, смузи и морсы. А вот потребление кофе лучше ограничить — он утоляет жажду временно, при этом кофеин имеет высокий диуретический эффект, то есть выводит жидкость из организма и вымывает минеральные вещества. Резюмируя все эти рекомендации, соберем идеальную корзину для летнего пикника. Она будет состоять из семи элементов и включать: Сезонные фрукты и ягоды (персики, нектарины, сливы, клубника, черешня, арбуз, дыня и др). Сезонные овощи (огурцы, помидоры, сельдерей, болгарский перец и др). Сыры твердых сортов (если нет непереносимости лактозы и казеина). Хлебцы или хлеб из рисовой или гречневой муки подойдут в качестве замены хлебу из цельнозерновой муки (при отсутствии непереносимости глютена и целиакии). Рыбу для запекания на гриле, либо слабосоленую рыбу и нарезку из филе индейки для сэндвича. Орехи и тыквенные семечки. В качестве напитков лучше выбрать чистую воду, овощные соки, свежевыжатый фреш и натуральный морс.