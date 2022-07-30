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3 часа назад

Один из самых калорийных продуктов в мире назвали хорошим средством для похудения

Inc-Newsиещё 3

Этот продукт считается полезным и одновременно очень и очень калорийным. Речь идет о меде, которым лечат множество болячек. Но всякий раз специалисты предупреждают о том, что в состав меда входит большой процент сахара и что сам по себе этот продукт невероятно калорийный.

Мед признан хорошим средством для похудения
Фото: Inc-NewsInc-News

Тем не менее, как показывают научные исследования, если мед употреблять на замену сахару и другим продуктам с его высоким содержанием, это пойдет организму на пользу.

Более того, употребление меда в небольших объемах насыщает надолго, избавляя от ненужных перекусов, и к тому же способствует перевариванию накопленного жира, тем самым постепенно снижая вес.

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