Мед признан хорошим средством для похудения

Этот продукт считается полезным и одновременно очень и очень калорийным. Речь идет о меде, которым лечат множество болячек. Но всякий раз специалисты предупреждают о том, что в состав меда входит большой процент сахара и что сам по себе этот продукт невероятно калорийный.

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Тем не менее, как показывают научные исследования, если мед употреблять на замену сахару и другим продуктам с его высоким содержанием, это пойдет организму на пользу.