Мед признан хорошим средством для похудения

Этот продукт считается полезным и одновременно очень и очень калорийным. Речь идет о меде, которым лечат множество болячек. Но всякий раз специалисты предупреждают о том, что в состав меда входит большой процент сахара и что сам по себе этот продукт невероятно калорийный.
Тем не менее, как показывают научные исследования, если мед употреблять на замену сахару и другим продуктам с его высоким содержанием, это пойдет организму на пользу.
Более того, употребление меда в небольших объемах насыщает надолго, избавляя от ненужных перекусов, и к тому же способствует перевариванию накопленного жира, тем самым постепенно снижая вес.