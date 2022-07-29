Названа формула идеального завтрака

«Начнете завтрак с простых углеводов и через час снова захотите эти же простые углеводы. Формула самого полезного завтрака — это белково-жировые завтраки. Они насытят вас на четыре-пять часов. Белки — это яйца, рыба, курица, мясо. Жиры — авокадо, оливковое масло, кокосовое масло, топленое масло гхи, орехи, семена, оливки. Если к ним добавить овощей свежих или приготовленных — отлично. Немного ферментированных овощей — вообще идеально», — заявила специалист.