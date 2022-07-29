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3 часа назад

Врач рассказала россиянам об опасных последствиях употребления кукурузы

Lenta.ruиещё 2

Кукурузу нельзя есть людям с проблемами ЖКТ, уверена врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко. О том, почему для некоторых людей ее употребление грозит опасными последствиями, она рассказала россиянам в интервью для «Москва-24».

Врач рассказала россиянам об опасности кукурузы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Кукуруза — это достаточно интересный вид клетчатки. Это грубое волокно, которое является пробиотиком и питает наши бактерии, которые живут в кишечнике и управляют нашим организмом»,

— отметила врач. По ее словам, кукуруза в початках — максимально доступный для усвоения продукт, в котором содержатся углеводы, поэтому Лазуренко уверена, что она отлично подойдет в качестве перекуса или как составной ингредиент салата. Диетолог подчеркнула, что консервированная кукуруза не такая полезная, поскольку содержит большое количество сахара и может усугубить состояние больных диабетом.

Из-за грубой клетчатки в составе кукурузы Лазуренко посоветовала не есть ее ни в каком виде при заболеваниях ЖКТ: гастрите, колите, проблемах с желчевыводящими путями и поджелудочной железой, так как организм может не справиться с ее перевариванием.

Врач рассказала, что если в организме есть нарушения работы микробиоты кишечника, то после употребления кукурузы человек может столкнуться с неприятными последствиями.

«Возможна боль в верхней части живота, однако по большому счету это скорее будет метеоризм, урчание, вздутие, распирающие ощущения, может быть даже с ощущением отрыжки, подташнивания»,

— предупредила эксперт.

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