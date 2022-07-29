Диетолог объяснила, кому не стоит есть кукурузу

Квалифицированный диетолог Наталья Лазуренко рассказала, кому стоит воздержаться от употребления кукурузы, об этом сообщает М24.

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Врач объяснила, что людям с такими заболеваниями, как гастрит, сахарный диабет, ожирение и проблемы с ЖКТ или поджелудочной железой, нельзя употреблять кукурузу.

Дело в том, что в ней содержится грубая клетчатка и сложные углеводы, которые могут в совокупности с вышеперечисленными заболеваниями дать очень неприятный эффект.

«Возможна боль в верхней части живота, однако по большому счету это скорее будет метеоризм, урчание, вздутие, распирающие ощущения, может быть даже с ощущением отрыжки, подташнивания», – уточнила врач.

Врач также подчеркнула, что особенный вред наносит организму консервированная кукуруза с большим количеством сахара в составе. Если очень хочется побаловать себя, отдайте предпочтение кукурузе в початке, приготовленной самостоятельно.