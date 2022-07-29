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1 час назад

Диетолог объяснила, кому не стоит есть кукурузу

Мира Маркина

Квалифицированный диетолог Наталья Лазуренко рассказала, кому стоит воздержаться от употребления кукурузы, об этом сообщает М24.

Диетолог объяснила, кому не стоит есть кукурузу
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Врач объяснила, что людям с такими заболеваниями, как гастрит, сахарный диабет, ожирение и проблемы с ЖКТ или поджелудочной железой, нельзя употреблять кукурузу.

Дело в том, что в ней содержится грубая клетчатка и сложные углеводы, которые могут в совокупности с вышеперечисленными заболеваниями дать очень неприятный эффект.

«Возможна боль в верхней части живота, однако по большому счету это скорее будет метеоризм, урчание, вздутие, распирающие ощущения, может быть даже с ощущением отрыжки, подташнивания», – уточнила врач.

Врач также подчеркнула, что особенный вред наносит организму консервированная кукуруза с большим количеством сахара в составе. Если очень хочется побаловать себя, отдайте предпочтение кукурузе в початке, приготовленной самостоятельно.

Ранее мы рассказывали, что диетолог раскрыла смертельную опасность популярной специи.

Еда,
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