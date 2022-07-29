Хворост по-гречески из двух ингредиентов

Хрустящий десерт, который ранее умели готовить в любой советской семье, на самом деле, имеет греческие корни. В России эту выпечку прозвали хворостом за внешнее сходство с обломанными, опавшими ветками деревьев. Хрупкого, сладкого печенья из небольшого набора ингредиентов получается много. А “Рамблер” нашел рецепт, где для приготовления огромной порции вам понадобятся всего два продукта. Читайте ниже.
К просеянной муке добавьте щепотку соли и сливки комнатной температуры. Замесите мягкое, нелипкое тесто. Накройте его миской или пищевой пленкой и дайте отдохнуть в течение 10-15 минут.
Раскатайте тесто в тонкий пласт. Нарежьте его на ромбики обычным ножом или ножом для пиццы. Сделайте надрез по центру каждого ромбика.
Разогрейте растительное масло, но не перекалите его, иначе печенье сгорит. Обжарьте хворост с каждой стороны до румяности.
Выложите получившееся печенье на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Посыпьте выпечку сахарной пудрой.
Кстати, такое тесто отлично подойдет и для чебуреков на скорую руку.