Хворост по-гречески из двух ингредиентов

Хрустящий десерт, который ранее умели готовить в любой советской семье, на самом деле, имеет греческие корни. В России эту выпечку прозвали хворостом за внешнее сходство с обломанными, опавшими ветками деревьев. Хрупкого, сладкого печенья из небольшого набора ингредиентов получается много. А “Рамблер” нашел рецепт, где для приготовления огромной порции вам понадобятся всего два продукта. Читайте ниже.

Фото: WIKIMEDIA.ORG WIKIMEDIA.ORG

Для приготовления хвороста вам понадобятся: сливки – 100 граммов

мука пшеничная – 130 граммов (в тесто, также понадобится немного продукта для раскатки)

щепотка соли

А также: сахарная пудра (для посыпки готового печенья)

растительное масло (для фритюра)

Приготовление: шаг за шагом

К просеянной муке добавьте щепотку соли и сливки комнатной температуры. Замесите мягкое, нелипкое тесто. Накройте его миской или пищевой пленкой и дайте отдохнуть в течение 10-15 минут.

Раскатайте тесто в тонкий пласт. Нарежьте его на ромбики обычным ножом или ножом для пиццы. Сделайте надрез по центру каждого ромбика.

Разогрейте растительное масло, но не перекалите его, иначе печенье сгорит. Обжарьте хворост с каждой стороны до румяности.

Выложите получившееся печенье на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Посыпьте выпечку сахарной пудрой.