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28 минут назад

Как проверить качество меда: 3 простых способа

Катя Кобышева

Летом на рынках, ярмарках и выставках появляется свежий мед. "Рамблер" рассказывает, каким образом можно понять, что перед вами самый настоящий натуральный мед, а не смесь с сахарным сиропом.

Как проверить качество меда: 3 простых способа
Фото: UnsplashUnsplash

Вылить с высоты

Попросите продавца набрать мед специальной ложкой для меда и поднять ее максимально высоко на контейнером или бочкой, смотря в чем храниться мед. Настоящий мед будет стекать сплошным потоком, вытягиваясь в ниточку, когда ложка будет на значительной высоте, но при этом нить нигде не прервется, пока мед не стечет полностью.

Сделать гармошку

Теперь посмотрите, что происходит с медом, когда он стекает с ложки. Он должен образовывать пирамиду и складок, похожих на гармошку. Если ни пирамидку, ни гармошку сделать не получается - перед вами поддельный мед.

Ударить

Да, просто размахнитесь изо всех сил и ударьте мед плоской лопаткой, можно даже взять деревянную колотушку, но вряд ли вам дадут исполнить такое на рынке. Настоящий мед, во-первых, не пропустит удар, лопатка останется на поверхности, а во-вторых, вы не увидите брызг. Если вы видели, как работает ньютоновская жидкость, то посмотрите на мед. Он работает точно так же.

Вот такие несложные манипуляции помогут вам проверить качество меда. Если продукт великолепно прошел все три испытания, его можно брать и ни о чем не жалеть. Кстати, не пугайтесь, если мед начнет засахариваться, для настоящего меда это нормальный процесс.

Еда,
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