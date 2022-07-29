Как проверить качество меда: 3 простых способа

Летом на рынках, ярмарках и выставках появляется свежий мед. "Рамблер" рассказывает, каким образом можно понять, что перед вами самый настоящий натуральный мед, а не смесь с сахарным сиропом.

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Вылить с высоты

Попросите продавца набрать мед специальной ложкой для меда и поднять ее максимально высоко на контейнером или бочкой, смотря в чем храниться мед. Настоящий мед будет стекать сплошным потоком, вытягиваясь в ниточку, когда ложка будет на значительной высоте, но при этом нить нигде не прервется, пока мед не стечет полностью.

Сделать гармошку

Теперь посмотрите, что происходит с медом, когда он стекает с ложки. Он должен образовывать пирамиду и складок, похожих на гармошку. Если ни пирамидку, ни гармошку сделать не получается - перед вами поддельный мед.

Ударить

Да, просто размахнитесь изо всех сил и ударьте мед плоской лопаткой, можно даже взять деревянную колотушку, но вряд ли вам дадут исполнить такое на рынке. Настоящий мед, во-первых, не пропустит удар, лопатка останется на поверхности, а во-вторых, вы не увидите брызг. Если вы видели, как работает ньютоновская жидкость, то посмотрите на мед. Он работает точно так же.