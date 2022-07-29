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4 часа назад

Названы продукты, которые негативно влияют на кожу

Вечерняя Москва

Врачи-косметологи перечислили продукты, которые негативно влияют на состояние кожи.

Названы продукты, которые негативно влияют на кожу
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, не избежать прыщей при употреблении бекона, колбасы, жирного мяса. Жирные куски провоцируют высокую концентрацию инсулина, а он стимулирует выработку половых гормонов, приводящих к повышению выработки кожного сала. Лучше включить в рацион отварную курицу или индейку, рыбу.

Майонез — еще один продукт в списке, плохо влияющий на кожу, так как он стимулирует воспалительные процессы.

Также стоит сократить количество употребляемой выпечки, поскольку в ней содержится много сахара. Сахар становится причиной появления морщин и отрицательно влияет на выработку коллагена. Искусственно подслащенные продукты (мороженое, глазированные хлопья и прочие) стимулируют выработку инсулина и приводят к появлению прыщей, передает aif.ru.

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