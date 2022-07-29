Названы продукты, которые негативно влияют на кожу

Врачи-косметологи перечислили продукты, которые негативно влияют на состояние кожи.

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Так, не избежать прыщей при употреблении бекона, колбасы, жирного мяса. Жирные куски провоцируют высокую концентрацию инсулина, а он стимулирует выработку половых гормонов, приводящих к повышению выработки кожного сала. Лучше включить в рацион отварную курицу или индейку, рыбу.

Майонез — еще один продукт в списке, плохо влияющий на кожу, так как он стимулирует воспалительные процессы.