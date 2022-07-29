Названы продукты, которые негативно влияют на кожу

Врачи-косметологи перечислили продукты, которые негативно влияют на состояние кожи.
Так, не избежать прыщей при употреблении бекона, колбасы, жирного мяса. Жирные куски провоцируют высокую концентрацию инсулина, а он стимулирует выработку половых гормонов, приводящих к повышению выработки кожного сала. Лучше включить в рацион отварную курицу или индейку, рыбу.
Майонез — еще один продукт в списке, плохо влияющий на кожу, так как он стимулирует воспалительные процессы.
Также стоит сократить количество употребляемой выпечки, поскольку в ней содержится много сахара. Сахар становится причиной появления морщин и отрицательно влияет на выработку коллагена. Искусственно подслащенные продукты (мороженое, глазированные хлопья и прочие) стимулируют выработку инсулина и приводят к появлению прыщей, передает aif.ru.