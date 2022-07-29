Идеальное меню для пикника

Летом обязательно нужно успеть выбраться на природу с семьей или друзьями.

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Лето пролетает незаметно, но выбраться в живописное место на пикник еще есть время. Это небольшое мероприятие подходит и для романтического свидания, и для семейного отдыха, и для вечеринки с друзьями. Главное, захватить все необходимое и правильно продумать меню, чтобы все остались сытыми и довольными.

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Организуйте особенное мероприятие

Пикник может принести гораздо больше положительных эмоций, если превратить его в тематическое мероприятие. Пусть ваша вылазка на природу будет эстетичной: продумайте тему, попросите соблюдать наряды, возьмите корзинки или кофры для пикника, одноразовые скатерти.

Составьте соответствующий плейлист и продумайте развлечения, так вы будете заняты не только едой и напитками.

Продумайте меню

На природе еда кажется гораздо аппетитнее, даже малоежки с удовольствием лакомятся сэндвичами, шашлыком и овощами, поэтому стоит взять немного больше припасов, чем кажется правильным.

Блюда должны быть простыми в приготовлении; Любую еду должно быть удобно есть руками; Блюда должны быть легкими и полезными, чтобы оставались силы на развлечения; Стоит выбирать продукты, которые не приведут к проблемам с пищеварением; Выбирайте блюда, для которых не нужно много посуды. Планируя меню, ориентируйтесь на 5 простых правил:

На пикник не стоит брать угли, мангал, маринованное мясо. Можно ограничиться простыми закусками.

Овощи и фрукты: их не бывает много, но не нарезайте заранее, чтобы продукты не потекли. На месте сделайте нарезку и салаты с яркими заправками.

Замените мясо на купаты или сосиски, их легко пожарить без мангала на костре. Кроме того, обычно такие мясные блюда нравятся детям и не вызывают тяжести в желудке.

Купите несколько видов сыра: твердый отлично подойдет для нарезок, а моцарелу или брынза украсят бутерброды;

Хлеб и выпечка: без них на пикнике точно не обойтись. Нарежьте заранее темный хлеб и багет, чтобы на природе сделать бутерброды, подать к мясу и овощам. Отлично подойдут для пикника булочки, печенье, пирожки.

Специи и соусы: из небольшого количества ингредиентов можно создать множество комбинаций, используя различные соусы. К сосискам и мясу отлично подойдет классический кетчуп, для овощей и бутербродов можно захватить песто, карри, пряные соусы или хумус. Не забудьте положить в корзинку соль, сахар и черный перец. Точно потребуются:

Позаботьтесь о воде!

Какие бы напитки вы не выбрали, возьмите побольше газированной и простой воды без вкусов и подсластителей. Добавив в нее лимон, мяту, сахар можно сделать домашние лимонады. Если планируете обед с алкоголем, ограничьтесь пивом или слабым вином, более крепкие напитки могут непредсказуемо повлиять на организм во время жары.

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