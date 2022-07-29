Идеальное меню для пикника

Летом обязательно нужно успеть выбраться на природу с семьей или друзьями.
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Лето пролетает незаметно, но выбраться в живописное место на пикник еще есть время. Это небольшое мероприятие подходит и для романтического свидания, и для семейного отдыха, и для вечеринки с друзьями. Главное, захватить все необходимое и правильно продумать меню, чтобы все остались сытыми и довольными.
Организуйте особенное мероприятие
Пикник может принести гораздо больше положительных эмоций, если превратить его в тематическое мероприятие. Пусть ваша вылазка на природу будет эстетичной: продумайте тему, попросите соблюдать наряды, возьмите корзинки или кофры для пикника, одноразовые скатерти.
Составьте соответствующий плейлист и продумайте развлечения, так вы будете заняты не только едой и напитками.
Продумайте меню
На природе еда кажется гораздо аппетитнее, даже малоежки с удовольствием лакомятся сэндвичами, шашлыком и овощами, поэтому стоит взять немного больше припасов, чем кажется правильным.
Планируя меню, ориентируйтесь на 5 простых правил:
- Блюда должны быть простыми в приготовлении;
- Любую еду должно быть удобно есть руками;
- Блюда должны быть легкими и полезными, чтобы оставались силы на развлечения;
- Стоит выбирать продукты, которые не приведут к проблемам с пищеварением;
- Выбирайте блюда, для которых не нужно много посуды.
На пикник не стоит брать угли, мангал, маринованное мясо. Можно ограничиться простыми закусками.
Точно потребуются:
- Овощи и фрукты: их не бывает много, но не нарезайте заранее, чтобы продукты не потекли. На месте сделайте нарезку и салаты с яркими заправками.
- Замените мясо на купаты или сосиски, их легко пожарить без мангала на костре. Кроме того, обычно такие мясные блюда нравятся детям и не вызывают тяжести в желудке.
- Купите несколько видов сыра: твердый отлично подойдет для нарезок, а моцарелу или брынза украсят бутерброды;
- Хлеб и выпечка: без них на пикнике точно не обойтись. Нарежьте заранее темный хлеб и багет, чтобы на природе сделать бутерброды, подать к мясу и овощам. Отлично подойдут для пикника булочки, печенье, пирожки.
- Специи и соусы: из небольшого количества ингредиентов можно создать множество комбинаций, используя различные соусы. К сосискам и мясу отлично подойдет классический кетчуп, для овощей и бутербродов можно захватить песто, карри, пряные соусы или хумус. Не забудьте положить в корзинку соль, сахар и черный перец.
Позаботьтесь о воде!
Какие бы напитки вы не выбрали, возьмите побольше газированной и простой воды без вкусов и подсластителей. Добавив в нее лимон, мяту, сахар можно сделать домашние лимонады. Если планируете обед с алкоголем, ограничьтесь пивом или слабым вином, более крепкие напитки могут непредсказуемо повлиять на организм во время жары.
Расчет продуктов
Чтобы никто не остался голодным, рассчитайте количество продуктов, используя одну из схем, которую предлагают опытные организаторы.
- На одного мужчину понадобится 400—500 грамм мясных продуктов, на женщину — около 300 грамм.
- Овощи и зелень — из расчета 200 грамм на человека;
- Хлеб и выпечка — около 250 грамм на человека;
- Сыр, яйца, колбаса — 200 грамм на человека;
- Если погода жаркая, воды и напитков должно быть не меньше 2 литров на человека.