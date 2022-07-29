Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
25 минут назад

Идеи для блюд на всю семью в выходные дни

runews24.ru

В выходной день, как правило, появляется больше времени и желания на готовку. Можно создать как что-то очень простое, так и сложное, чтобы порадовать свою семью.

Идеи для блюд на всю семью в выходные дни
Фото: runews24.rurunews24.ru

Например, завтрак стоит сделать быстрым и красивым. В выходной хочется поспать подольше и не напрягаться с утра, поэтому можно взять самые распространённые ингредиенты.

Так, если вы предпочитаете яйца, то следует сделать омлет с вялеными томатами и луком пореем. Можно приготовить и яйцо кокот в небольших формах для запекания. В них стоит ещё добавить немного нарезанных овощей.

На завтрак также будет вкусно и полезно приготовить смузи – густой молочный коктейль с ягодами и фруктами. Его можно сделать из любимых ингредиентов, главное, взять за основу молоко или йогурт.

В обед стоит приготовить что-нибудь сытное. Например, борщ, рассольник или шурпу. Дополнить обед можно холодной сметаной, свежим хлебом и овощами.

На ужин следует сделать что-то лёгкое, например, запечённую рыбу. Самый простой маринад для неё – растительное масло, перец, соль и лимонный сок. На гарнир можно приготовить классический рис или салат из свежих овощей, пишет Food ru.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители