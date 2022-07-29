Идеи для блюд на всю семью в выходные дни

В выходной день, как правило, появляется больше времени и желания на готовку. Можно создать как что-то очень простое, так и сложное, чтобы порадовать свою семью.

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Например, завтрак стоит сделать быстрым и красивым. В выходной хочется поспать подольше и не напрягаться с утра, поэтому можно взять самые распространённые ингредиенты.

Так, если вы предпочитаете яйца, то следует сделать омлет с вялеными томатами и луком пореем. Можно приготовить и яйцо кокот в небольших формах для запекания. В них стоит ещё добавить немного нарезанных овощей.

На завтрак также будет вкусно и полезно приготовить смузи – густой молочный коктейль с ягодами и фруктами. Его можно сделать из любимых ингредиентов, главное, взять за основу молоко или йогурт.

В обед стоит приготовить что-нибудь сытное. Например, борщ, рассольник или шурпу. Дополнить обед можно холодной сметаной, свежим хлебом и овощами.