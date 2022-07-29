6 отличных блюд из кабачков

Период конца июля-начала августа ознаменован стартом ежегодного сезона под названием «Куда девать всю эту гору кабачков?», до головной боли знакомого всем дачникам и сельским жителям. С одной стороны, если есть живность, то кабачок — прекрасный корм. С другой, не все держат коров, коз, кур или свиней. Но это вообще не беда, ведь из этого овоща семейства тыквенных можно приготовить массу прекрасных и вкусных блюд, которые достаточно просты в приготовлении.
Отличное первое блюдо. Если добавить сухарики — получится, считай, «мишленовскоая» вкуснятина.
Все овощи нужно крупно нарезать, чеснок раздавить в чеснокодавке. Масло заливаем в кастрюлю, туда же картофель, кабачки, лук и чеснок. Помешивая, слегка обжариваем овощи. Добавляем бульон, солим. Доводим до кипения, держим на среднем огне 20 минут, затем остужаем в течение 7 минут, добавляем рубленую зелень и всю эту красоту превращаем в пюре в блендере. Добавляем сливки, тщательно перемешиваем, не доводя до кипения, слегка подогреваем. Готово.
Да-да, то самое блюдо из того самого мультика с мышонком Реми.
В ёмкость наливаем три ложки оливкового масла, добавляем два нарезанных зубчика чеснока и ложку смеси прованских трав. Пока масло настаивается, оставляем один острый и три болгарских перца в разогретой до 200°С духовке на 10-15 минут, затем чистим их от семечек и кожуры. Мелко нарезанный лук обжариваем до золотистого цвета, добавляем нарезанные перцы, обжариваем пару минут и добавляем 400 г томата. Всё это дело пять минут тушим на среднем огне, добавляем пол-ложки прованских трав, измельчённый чеснок, соль и перец. Ещё две минуты на огне — и в блендер. Получившуюся массу заливаем в форму для духовки.
Нарезаем все овощи кружками толщиной 2-3 мм, выкладываем в эту же форму в любом порядке. Добавляем соль и перец, поливаем сверху настоявшимся маслом. Форму накрываем фольгой и оставляем в разогретой до 140°С духовке. Через два часа снимаем фольгу, поднимаем температуру до 180°С и оставляем в духовке еще на полчаса. Готовое блюдо украшаем зеленью. Бон апети, мсье Эго!
Старая добрая, знакомая всем с детства закуска.
Нарезаем лук мелко, морковь трём на крупной терке. Поджариваем их на минимальном количестве растительного масла и капельке воды. Кабачки нарезаем мелкими кубиками, обжариваем отдельно. Всё собираем в кастрюлю, добавляем соль и перец, тушим один час. При необходимости, добавляем маленькими порциями воду.
За четверть часа до того, как выключить огонь, добавляем томатную пасту и измельченный чеснок, тщательно перемешиваем. Получившуюся массу после остывания пропускаем через блендер. Едим с ложками, хлебушком и удовольствием.
Да, кстати, рататуй может быть и в виде супа.
Чеснок давим в чеснокодавке, всё остальное нарезаем мелкими кубиками. В кастрюле на разогретом масле слегка обжариваем лук, добавляем все овощи, тщательно перемешиваем.
Ещё через пять минут добавляем крупно нарубленные листья базилика и шпината. Сюда же помидоры, бульон, базилик, соль, специи и сахар. Варим 20 минут на среднем огне, за минуту до снятия с плиты добавляем шпинат.
Делаются очень быстро и легко, идеальный летний завтрак.
Кабачки натираем на крупной тёрке, добавляем чайную ложку соли, перемешиваем, оставляем в дуршлаге. Все овощи избавляем от семян и кожицы, чеснок давим в чеснокодавке, яйцо слегка взбиваем.
Кабачки достаём из дуршлага, отжимаем, добавляем к ним все ингредиенты, включая муку, соль и перец, тщательно перемешиваем, добавляем пармезан (или не добавляем, тут по желанию). На разогретую сковороду с маслом жарим оладьи с каждой стороны до румяной корочки. Готово, вы великолепны!
Это густой мексиканский суп с фрикадельками. Им можно порадовать гостей или домочадцев, все наверняка оценят немного экзотичный вкус.
Мелко нарезаем чеснок и лук, добавляем их в фарш, туда же яйцо, рис, соль и специи. Перемешиваем, лепим маленькие фрикадельки, оставляем их в холодильнике на 15-20 минут.
Кипятим бульон, добавляем помидоры, через три минуты туда же высыпаем нарезанные мелкими кубиками морковь, картофель и кабачки. Добавляем фрикадельки, готовим на среднем огне 10 минут. Соль по вкусу. Чтобы избежать излишней густоты, можно разбавить суп стаканом воды.
Определяем готовность по мягкости овощей. Перед подачей на стол посыпаем суп нарезанной кинзой, а чтобы полностью погрузиться в аутентичную атмосферу, к блюду можно подать тёплую тортилью и дольки лайма. Buen provecho!