6 отличных блюд из кабачков

Период конца июля-начала августа ознаменован стартом ежегодного сезона под названием «Куда девать всю эту гору кабачков?», до головной боли знакомого всем дачникам и сельским жителям. С одной стороны, если есть живность, то кабачок — прекрасный корм. С другой, не все держат коров, коз, кур или свиней. Но это вообще не беда, ведь из этого овоща семейства тыквенных можно приготовить массу прекрасных и вкусных блюд, которые достаточно просты в приготовлении.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Крем-суп с картошкой и чесноком

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Отличное первое блюдо. Если добавить сухарики — получится, считай, «мишленовскоая» вкуснятина.

Кабачки — 4 шт.

Лук — 1 шт.

Картофель — 2-3 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Растительное масло — 1 ст. ложка

Бульон (вода тоже подойдёт) — 1,2 л

Свежие сливки — 60 мл

Соль, зелень — по вкусу Что нужно:

Все овощи нужно крупно нарезать, чеснок раздавить в чеснокодавке. Масло заливаем в кастрюлю, туда же картофель, кабачки, лук и чеснок. Помешивая, слегка обжариваем овощи. Добавляем бульон, солим. Доводим до кипения, держим на среднем огне 20 минут, затем остужаем в течение 7 минут, добавляем рубленую зелень и всю эту красоту превращаем в пюре в блендере. Добавляем сливки, тщательно перемешиваем, не доводя до кипения, слегка подогреваем. Готово.

Рататуй

Да-да, то самое блюдо из того самого мультика с мышонком Реми.

Чеснок — 3 зубчика

Оливковое масло — 3 ст. ложки

Прованские травы — 2 ст. ложки

Лук — 1 шт.

Болгарский перец — 3 шт.

Горький перец — 1 шт.

Перекрученные в мясорубке помидоры — 400 г

Кабачок — 1 шт.

Баклажан — 1 шт.

Целые помидоры — 3 шт.

Соль, перец — по вкусу Что нужно:

В ёмкость наливаем три ложки оливкового масла, добавляем два нарезанных зубчика чеснока и ложку смеси прованских трав. Пока масло настаивается, оставляем один острый и три болгарских перца в разогретой до 200°С духовке на 10-15 минут, затем чистим их от семечек и кожуры. Мелко нарезанный лук обжариваем до золотистого цвета, добавляем нарезанные перцы, обжариваем пару минут и добавляем 400 г томата. Всё это дело пять минут тушим на среднем огне, добавляем пол-ложки прованских трав, измельчённый чеснок, соль и перец. Ещё две минуты на огне — и в блендер. Получившуюся массу заливаем в форму для духовки.

Нарезаем все овощи кружками толщиной 2-3 мм, выкладываем в эту же форму в любом порядке. Добавляем соль и перец, поливаем сверху настоявшимся маслом. Форму накрываем фольгой и оставляем в разогретой до 140°С духовке. Через два часа снимаем фольгу, поднимаем температуру до 180°С и оставляем в духовке еще на полчаса. Готовое блюдо украшаем зеленью. Бон апети, мсье Эго!

Кабачковая икра

Старая добрая, знакомая всем с детства закуска.

Кабачки — 3 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук — 2 шт.

Чеснок — 1-2 зубчика

Томатная паста — 2 ст. ложки

Растительное масло

Соль, перец — по вкусу Что нужно:

Нарезаем лук мелко, морковь трём на крупной терке. Поджариваем их на минимальном количестве растительного масла и капельке воды. Кабачки нарезаем мелкими кубиками, обжариваем отдельно. Всё собираем в кастрюлю, добавляем соль и перец, тушим один час. При необходимости, добавляем маленькими порциями воду.

За четверть часа до того, как выключить огонь, добавляем томатную пасту и измельченный чеснок, тщательно перемешиваем. Получившуюся массу после остывания пропускаем через блендер. Едим с ложками, хлебушком и удовольствием.

Суп «Рататуй» с кабачками, баклажанами и перцем

Да, кстати, рататуй может быть и в виде супа.

Чеснок — 4 зубчика

Лук — 1 шт

Баклажан — 1 шт

Кабачок — 1 шт

Болгарский перец — 1 шт

Оливковое масло — 3 ст. ложки

Базилик

Свежий шпинат

Помидоры в собственном соку

Овощной бульон — 500 мл

Сушёные тимьян и розмарин — по половине столовой ложки

Сахар — 1 ч. ложка

Соль, перец — по вкусу Что нужно:

Чеснок давим в чеснокодавке, всё остальное нарезаем мелкими кубиками. В кастрюле на разогретом масле слегка обжариваем лук, добавляем все овощи, тщательно перемешиваем.

Ещё через пять минут добавляем крупно нарубленные листья базилика и шпината. Сюда же помидоры, бульон, базилик, соль, специи и сахар. Варим 20 минут на среднем огне, за минуту до снятия с плиты добавляем шпинат.

Оладьи из кабачков с чесноком

Делаются очень быстро и легко, идеальный летний завтрак.

Кабачки — 650 г

Чеснок — 2 зубчика

Яйцо — 1 штука

Мука — 30 г

Растительное масло — 2–3 ст. ложки

Соль, перец — по вкусу

Пармезан — опционально, 50 г Что нужно:

Кабачки натираем на крупной тёрке, добавляем чайную ложку соли, перемешиваем, оставляем в дуршлаге. Все овощи избавляем от семян и кожицы, чеснок давим в чеснокодавке, яйцо слегка взбиваем.

Кабачки достаём из дуршлага, отжимаем, добавляем к ним все ингредиенты, включая муку, соль и перец, тщательно перемешиваем, добавляем пармезан (или не добавляем, тут по желанию). На разогретую сковороду с маслом жарим оладьи с каждой стороны до румяной корочки. Готово, вы великолепны!

Альбондигас

Это густой мексиканский суп с фрикадельками. Им можно порадовать гостей или домочадцев, все наверняка оценят немного экзотичный вкус.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Говяжий фарш — 450 г

Яйцо — 1 шт.

Длиннозёрный рис — 50 г

Молотый кумин — 1 ч. ложка

Чёрный перец — половина чайной ложки

Сушёная орегано — половина чайной ложки

Молотый сушёный чеснок — 1 ч. ложка

Куриный бульон — 1,5 л

Помидоры в собственном соку — 450 г

Морковь — 2-3 шт.

Картофель — 3-4 шт.

Кабачки — 2 шт.

Кинза, соль — по вкусу Что нужно:

Мелко нарезаем чеснок и лук, добавляем их в фарш, туда же яйцо, рис, соль и специи. Перемешиваем, лепим маленькие фрикадельки, оставляем их в холодильнике на 15-20 минут.

Кипятим бульон, добавляем помидоры, через три минуты туда же высыпаем нарезанные мелкими кубиками морковь, картофель и кабачки. Добавляем фрикадельки, готовим на среднем огне 10 минут. Соль по вкусу. Чтобы избежать излишней густоты, можно разбавить суп стаканом воды.