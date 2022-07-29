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2 часа назад

Как готовить бобовые, чтобы не было вздутия живота

Мира Маркина

Многие рано или поздно отказываются от блюд с чечевицей, горохом или фасолью из-за неприятных последствий для организма. Метеоризм (или вздутие живота) – не самое приятное последствие вкусного ужина. Как избежать его, “Рамблер” расскажет.

Как готовить бобовые, чтобы не было вздутия живота
Фото: unsplash.comunsplash.com

Бобовые – продукт с высоким содержанием пищевых волокон (галактоолигосахариды и фруктаны). В процессе их расщепления бактерии организма выделяют газы. Но к счастью, можно минимизировать этот эффект, соблюдая простые правила.

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Вводите бобовые в рацион постепенно и понемногу. Когда организм привыкнет, газообразования не будет.

Не смешивайте нут, горох, чечевицу и фасоль с другими продуктами, которые провоцируют метеоризм. В их число входят:

  • крестоцветные (капуста),
  • молоко и его производные,
  • продукты, богатые глютеном,
  • чеснок, топинамбур, спаржа и лук (из-за содержащегося в них инулина).

Не ешьте сладкие блюда, а также фрукты в течение нескольких часов после употребления в пищу бобовых.

Следите за тем, чтобы блюдо было сбалансировано по количеству белка. Например, не следует запекать мясо с фасолью или рыбу с нутом. Ведь высокобелковая диета сама по себе, как правило, вызывает вздутие живота.

Не пренебрегайте этим правилом и замачивайте продукт перед варкой на несколько часов. Не делать этого можно с чечевицей, машем, адзуки. Этот шаг запустит процесс ферментации и расщепления олигосахаридов. Смена воды во время отваривания бобовых также может помочь.

Консервированные бобы можно попробовать промыть проточной водой.

Можно также добавить в блюдо зиру, мяту, тмин, кориандр, гвоздику, фенхель, кинзу, кардамон – эти приправы уменьшают газообразование. В готовом продукте также неплохо будут “звучать” винный уксус, сок цитрусовых, помидоры.

Медленно и тщательно пережевывайте для стимуляции слюнных желез, которые вырабатывают амилазу. Этот фермент помогает организму расщеплять углеводы.

Также существуют добавки, содержащие альфа-галактозидазу – фермент, разрушающий олигосахариды в бобовых. Если вы хотите перейти на вегетарианское питание, вероятно, они вам пригодятся.

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