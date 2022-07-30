Выходные с итальянской ноткой: 4 рецепта вкусной пасты

Пасту любят все — и взрослые, и дети, она отлично подойдет к любому столу, особенно в выходные. Предлагаем четыре отличных рецепта, которые точно порадуют близких и впечатлят гостей, даже если они очень придирчивы.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Паста с кремовым грибным соусом

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Ингредиенты: 2 ст.л. оливкового масла

½ чашки нарезанных грибов

1 чашка приготовленной пасты

1 ст.л. мелко порубленного чеснока

2 ст.л. пшеничной муки

½ ч.л. соли (или по вкусу)

1 чашка растительного молока

½ ч.л. черного перца

2 ст.л. кинзы, порубленной

Процесс приготовления:

Добавить в сотейник или сковороду оливковое масло, грибы и чеснок. Обжарить грибы, затем добавить муку и продолжать тушить, пока не потемнеет. Медленно влить молоко и тушить, помешивая в процессе, пока соус не загустеет. Добавить пасту и готовить еще 2 минуты. Поперчить и посыпать кинзой. Сразу же подавать или хранить до 3-4 дней.

Паста болоньезе по-домашнему

Ингредиенты: Мясной фарш — 500 г

Паста — 350 г

Сладкий красный лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Растительное масло — 1 ст.л.

Томатная паста — 3 ст.л.

Тертый сыр пармезан — 50 г

Бекон — 3 куска

Процесс приготовления:

В сковороде на растительном масле обжарить мелко нарезанный лук и чеснок до характерного запаха. Добавить в сковороду фарш и нарезанный бекон. Постоянно разбивать комки лопаточкой и перемешивать, чтобы фарш получился рассыпчатым. Когда фарш будет уже готов, добавить в сковороду томатную пасту, тертый пармезан, перемешать, убавить огонь и оставить томиться. В это время отварить пасту. Воду можно не солить. Когда паста готова, отбросить ее на дуршлаг, разложить по тарелкам, сверху в каждую порцию добавить соус из мяса с томатной пастой.

Паста с креветками и помидорами

Ингредиенты: Твердый сыр — 30 г

Лингвини — 150 г

Сливочное масло — 30 г

Креветки — 240 г

Помидор — 2 шт.

Багет маленький — 1 шт.

Базилик, листок — 3 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Орегано — 1 ч.л.

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Оливковое масло — 5 ч.л.

Процесс приготовления:

Помидоры нарежьте кубиками. Чеснок и базилик измельчите. Багет разрежьте пополам. Креветки отварите в течение 2-х минут, почистите, а потом перемешайте с 2/3 частью натертого сыра и перцем. Багет смажьте маслом. Посыпьте сыром и половиной чеснока. Отправьте его запекаться на 8 минут при 200ºC в духовку. Отварите лингвини в кипящей воде в течение 8 минут. Потом пасту промойте, и сохраните 50 мл воды из кастрюли. Обжарьте креветки в разогретом масле по 1-ой минуте с каждой стороны. В сковороде разогрейте масло с чесноком и орегано в течение 30 секунд. Затем влейте воду из-под пасты. Доведите ее до кипения. Варите 3 минуты. Потом добавьте помидоры и базилик. Перемешайте и выключите огонь. Лингвини подавайте с соусом и креветками. Рядом выложите багет.

Паста с пряными колбасками

Ингредиенты: 1 ст.л. оливкового масла

400 г пряных копченых колбасок

1,5 чашки лука, нарезанного кубиками

2 зубчика чеснока

2 чашки куриного бульона

1 (280 г) консервированных томатов в собственном соку, с добавлением чили

1/2 чашки жирных сливок

230 г макарон пенне

по 1/2 чайной ложки соли и перца

1 чашка тертого сыра

1/3 чашки мелко нарезанного зеленого лука

Процесс приготовления: