Выходные с итальянской ноткой: 4 рецепта вкусной пасты

Пасту любят все — и взрослые, и дети, она отлично подойдет к любому столу, особенно в выходные. Предлагаем четыре отличных рецепта, которые точно порадуют близких и впечатлят гостей, даже если они очень придирчивы.
Добавить в сотейник или сковороду оливковое масло, грибы и чеснок. Обжарить грибы, затем добавить муку и продолжать тушить, пока не потемнеет. Медленно влить молоко и тушить, помешивая в процессе, пока соус не загустеет. Добавить пасту и готовить еще 2 минуты. Поперчить и посыпать кинзой. Сразу же подавать или хранить до 3-4 дней.
В сковороде на растительном масле обжарить мелко нарезанный лук и чеснок до характерного запаха. Добавить в сковороду фарш и нарезанный бекон. Постоянно разбивать комки лопаточкой и перемешивать, чтобы фарш получился рассыпчатым. Когда фарш будет уже готов, добавить в сковороду томатную пасту, тертый пармезан, перемешать, убавить огонь и оставить томиться. В это время отварить пасту. Воду можно не солить. Когда паста готова, отбросить ее на дуршлаг, разложить по тарелкам, сверху в каждую порцию добавить соус из мяса с томатной пастой.
Помидоры нарежьте кубиками. Чеснок и базилик измельчите. Багет разрежьте пополам. Креветки отварите в течение 2-х минут, почистите, а потом перемешайте с 2/3 частью натертого сыра и перцем. Багет смажьте маслом. Посыпьте сыром и половиной чеснока. Отправьте его запекаться на 8 минут при 200ºC в духовку. Отварите лингвини в кипящей воде в течение 8 минут. Потом пасту промойте, и сохраните 50 мл воды из кастрюли. Обжарьте креветки в разогретом масле по 1-ой минуте с каждой стороны. В сковороде разогрейте масло с чесноком и орегано в течение 30 секунд. Затем влейте воду из-под пасты. Доведите ее до кипения. Варите 3 минуты. Потом добавьте помидоры и базилик. Перемешайте и выключите огонь. Лингвини подавайте с соусом и креветками. Рядом выложите багет.
Разогрейте оливковое масло на сковороде на среднем сильном огне, пока не появится дымок. Добавьте нарезанные колбаски и лук и готовьте, пока не подрумянится, около 4 минут. Добавьте чеснок и обжарьте еще около 30 секунд. Добавьте бульон, помидоры, сливки, макароны, соль и перец и перемешайте. Доведите до кипения, накройте сковороду и уменьшите огонь до ниже среднего. Тушите, пока макароны не станут мягкими, примерно 15 минут. Снимите сковороду с огня и перемешайте с 1/2 стакана сыра. Сверху посыпьте оставшимся сыром и луком. Жарьте, пока сыр не расплавится до пузырей и коричневатого цвета.