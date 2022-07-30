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40 минут назад

Выходные с итальянской ноткой: 4 рецепта вкусной пасты

Eva.ru

Пасту любят все — и взрослые, и дети, она отлично подойдет к любому столу, особенно в выходные. Предлагаем четыре отличных рецепта, которые точно порадуют близких и впечатлят гостей, даже если они очень придирчивы.

Выходные с итальянской ноткой: 4 рецепта вкусной пасты
Фото: Eva.ruEva.ru

Паста с кремовым грибным соусом

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Ингредиенты:

  • 2 ст.л. оливкового масла
  • ½ чашки нарезанных грибов
  • 1 чашка приготовленной пасты
  • 1 ст.л. мелко порубленного чеснока
  • 2 ст.л. пшеничной муки
  • ½ ч.л. соли (или по вкусу)
  • 1 чашка растительного молока
  • ½ ч.л. черного перца
  • 2 ст.л. кинзы, порубленной

Процесс приготовления:

Добавить в сотейник или сковороду оливковое масло, грибы и чеснок. Обжарить грибы, затем добавить муку и продолжать тушить, пока не потемнеет. Медленно влить молоко и тушить, помешивая в процессе, пока соус не загустеет. Добавить пасту и готовить еще 2 минуты. Поперчить и посыпать кинзой. Сразу же подавать или хранить до 3-4 дней.

Паста болоньезе по-домашнему

Ингредиенты:

  • Мясной фарш — 500 г
  • Паста — 350 г
  • Сладкий красный лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Растительное масло — 1 ст.л.
  • Томатная паста — 3 ст.л.
  • Тертый сыр пармезан — 50 г
  • Бекон — 3 куска

Процесс приготовления:

В сковороде на растительном масле обжарить мелко нарезанный лук и чеснок до характерного запаха. Добавить в сковороду фарш и нарезанный бекон. Постоянно разбивать комки лопаточкой и перемешивать, чтобы фарш получился рассыпчатым. Когда фарш будет уже готов, добавить в сковороду томатную пасту, тертый пармезан, перемешать, убавить огонь и оставить томиться. В это время отварить пасту. Воду можно не солить. Когда паста готова, отбросить ее на дуршлаг, разложить по тарелкам, сверху в каждую порцию добавить соус из мяса с томатной пастой.

Паста с креветками и помидорами

Ингредиенты:

  • Твердый сыр — 30 г
  • Лингвини — 150 г
  • Сливочное масло — 30 г
  • Креветки — 240 г
  • Помидор — 2 шт.
  • Багет маленький — 1 шт.
  • Базилик, листок — 3 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Орегано — 1 ч.л.
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу
  • Оливковое масло — 5 ч.л.

Процесс приготовления:

Помидоры нарежьте кубиками. Чеснок и базилик измельчите. Багет разрежьте пополам. Креветки отварите в течение 2-х минут, почистите, а потом перемешайте с 2/3 частью натертого сыра и перцем. Багет смажьте маслом. Посыпьте сыром и половиной чеснока. Отправьте его запекаться на 8 минут при 200ºC в духовку. Отварите лингвини в кипящей воде в течение 8 минут. Потом пасту промойте, и сохраните 50 мл воды из кастрюли. Обжарьте креветки в разогретом масле по 1-ой минуте с каждой стороны. В сковороде разогрейте масло с чесноком и орегано в течение 30 секунд. Затем влейте воду из-под пасты. Доведите ее до кипения. Варите 3 минуты. Потом добавьте помидоры и базилик. Перемешайте и выключите огонь. Лингвини подавайте с соусом и креветками. Рядом выложите багет.

Паста с пряными колбасками

Ингредиенты:

  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 400 г пряных копченых колбасок
  • 1,5 чашки лука, нарезанного кубиками
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 чашки куриного бульона
  • 1 (280 г) консервированных томатов в собственном соку, с добавлением чили
  • 1/2 чашки жирных сливок
  • 230 г макарон пенне
  • по 1/2 чайной ложки соли и перца
  • 1 чашка тертого сыра
  • 1/3 чашки мелко нарезанного зеленого лука

Процесс приготовления:

Разогрейте оливковое масло на сковороде на среднем сильном огне, пока не появится дымок. Добавьте нарезанные колбаски и лук и готовьте, пока не подрумянится, около 4 минут. Добавьте чеснок и обжарьте еще около 30 секунд. Добавьте бульон, помидоры, сливки, макароны, соль и перец и перемешайте. Доведите до кипения, накройте сковороду и уменьшите огонь до ниже среднего. Тушите, пока макароны не станут мягкими, примерно 15 минут. Снимите сковороду с огня и перемешайте с 1/2 стакана сыра. Сверху посыпьте оставшимся сыром и луком. Жарьте, пока сыр не расплавится до пузырей и коричневатого цвета.

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