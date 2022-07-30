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1 час назад

Специалисты назвали причины тяги к сладкому

Волгоградская правда

Желание есть сладкое может быть вызвано как психологическими, так и физиологическими процессами.

Специалисты назвали причины тяги к сладкому
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По словам руководителя медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольги Малиновской, тяга к сладкому зачастую появляется на фоне стресса. Если в жизни человека стресса много, то может сформироваться привычка, от которой нелегко избавиться.

Однако потребность в сахаре может быть связана с нехваткой в рационе определенных витаминов и микроэлементов. Среди них цинк, магний, хром и витамины группы В.

Цинк человек может получить из орехов, бобовых, молочных продуктов, свинины и говядины. Компенсировать дефицит магния можно с помощью шпината, цельных злаков, бананов, моркови, орехов и бобовых.

Хром очень важен для поддержания нормального уровня сахара в крови. Он содержится в брокколи, яблоках, бананах, чесноке. Витамины группы В способствуют работе нервной системы и правильному обмену веществ. Они содержатся во множестве продуктов, таких как печень, яйца, мясо, дрожжи и другие.

Отметим, самостоятельно ставить себе диагноз не следует. Определить дефицит витаминов или микроэлементов помогут лабораторные исследования. За назначением каких-либо препаратов стоит обратиться к врачу, который должен ознакомиться с анамнезом и состоянием человека.

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