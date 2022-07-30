Россиянам рассказали, кому нельзя есть персики

Персики любят за приятный вкус и аромат, но они же некоторым людям противопоказаны, сообщает PRIMPRESS.

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Сочные плоды богаты витаминами, антиоксидантами и минеральными веществами. Персики помогают контролировать давление и держать стенки сосудов в тонусе. Также они благотворно влияют на кости и суставы благодаря фосфору и кальцию.

По мнению врачей, персики не рекомендуются пациентам с аллергией, язвой, ожирением, гастритом, панкреатитом или сахарным диабетом следует отказаться от употребления фрукта.