Россиянам рассказали, кому нельзя есть персики

Персики любят за приятный вкус и аромат, но они же некоторым людям противопоказаны, сообщает PRIMPRESS.
Сочные плоды богаты витаминами, антиоксидантами и минеральными веществами. Персики помогают контролировать давление и держать стенки сосудов в тонусе. Также они благотворно влияют на кости и суставы благодаря фосфору и кальцию.
По мнению врачей, персики не рекомендуются пациентам с аллергией, язвой, ожирением, гастритом, панкреатитом или сахарным диабетом следует отказаться от употребления фрукта.
Специалисты Роспотребнадзора также напомнили, что персики следует есть отдельно от основного приема пищи. Их можно использовать в качестве десерта или перекуса. Также стоит отказаться от фруктов перед сном.