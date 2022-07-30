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2 часа назад

Россиянам рассказали, кому нельзя есть персики

Primpress

Персики любят за приятный вкус и аромат, но они же некоторым людям противопоказаны, сообщает PRIMPRESS.

Россиянам рассказали, кому нельзя есть персики
Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

Сочные плоды богаты витаминами, антиоксидантами и минеральными веществами. Персики помогают контролировать давление и держать стенки сосудов в тонусе. Также они благотворно влияют на кости и суставы благодаря фосфору и кальцию.

По мнению врачей, персики не рекомендуются пациентам с аллергией, язвой, ожирением, гастритом, панкреатитом или сахарным диабетом следует отказаться от употребления фрукта.

Специалисты Роспотребнадзора также напомнили, что персики следует есть отдельно от основного приема пищи. Их можно использовать в качестве десерта или перекуса. Также стоит отказаться от фруктов перед сном.

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