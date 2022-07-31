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18 минут назад

4 правила выбора колбасных изделий

Чемпионат.com

Красивый цвет и аппетитный запах могут стать ловушкой для покупателя.

4 правила выбора колбасных изделий
Фото:  Чемпионат.com Чемпионат.com

Как правило, колбаса — не самый полезный продукт. Но мало кто отказывает себе в удовольствии полакомиться этим деликатесом. Как правильно выбирать изделие, чтобы не навредить здоровью?

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Какая колбаса полезнее

Изделие нельзя назвать диетическим, поэтому его стоит употреблять умеренно, в качестве деликатеса. Копчёные, варёные и жирные колбасы — это вредные продукты, так как они дают дополнительную нагрузку на органы пищеварения. При их изготовлении используется большое количество соли, насыщенных жиров и холестерина, который провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

На что нужно обращать внимание при выборе колбасы

Смотрите на цену

Хорошая колбаса не может стоить слишком дёшево. В идеале предпочтение стоит отдавать крупным производителям. А если покупать домашнюю или фермерскую колбасу, лучше делать это в проверенных местах.

Изучайте состав

Продукт должен содержать мясо. Избегайте колбасы, в составе которой присутствуют вкусовые добавки (в особенности Е120 и Е252, Е536), маргарин, трансжиры, сахар. Важно, чтобы на первом месте стояло именно мясо, а не кукурузный или картофельный крахмал, соя или мясной продукт. Если в составе написано МОМ или фарш, значит, в колбасе спрессованные кости и жилы вместо мяса.

Учитывайте количество жира

Диетическая колбаса должна содержать в себе не более 13% жира. Такие деликатесы отличаются небольшим содержанием пряностей и соли.

Обращайте внимание на цвет

Настоящая колбаса из мяса имеет серый цвет либо бледно-розовый оттенок. Ярко-розовый говорит о наличии большого количества красителей, нитратов и различных добавок.

При выборе колбасы стоит придерживаться ещё нескольких правил.
  • Чем проще состав, тем лучше.
  • Если колбаса имеет бумажный вкус, значит, вместо натурального мяса в составе много сои и крахмала.
  • Колбаса не должна сильно пахнуть, это говорит о наличии в ней большого количества ароматизаторов.
  • Жировые вкрапления должны быть белыми, ни в коем случае не жёлтыми. Если они имеют розоватый или коричневый цвет, значит, изделие точно подкрашивали.
  • Чтобы проверить качество варёной колбасы, согните кусочек продукта. Если он гибкий и эластичный — всё нормально. Если колбаса ломается и крошится, значит, в ней слишком много крахмала.
  • Лучше выбирать колбасу типа бастурмы, которая сделана методом прессования, — например, сыровяленая колбаса. Она полезнее варёно-копчёной или сырокопчёной.
  • Шкурка должна быть натуральной или близкой к натуральной.
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