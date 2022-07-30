В ходе опроса в обеих странах 41% респондентов сообщили о своей любви к этому холодному лакомству. США и Россия по этому показателю обошли Италию, Испанию и Австралию (по 39%), которые чаще ассоциируются с пляжным отдыхом и высокими летними температурами, отмечают авторы исследования. В Германии регулярно едят мороженое 31% опрошенных, в Швейцарии — 24%, а в Австрии — только 19%.