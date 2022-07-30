Нутрициолог перечислил полезные свойства грибов

Грибы содержат много витаминов и минералов. Продукт стоит включить в меню вегетарианцам, рассказал нутрициолог, сооснователь сервиса доставки здоровой еды SVEJO.RU Андрей Королев.
«Поскольку в нашем Северном полушарии солнца в течение года мало и лучшим источником витамина D является жирная рыба, которую веганы не едят, то можно брать витамин D из грибов», – сказал эксперт.
Как пояснил Королев «Газете.Ru», грибы богаты и другими микроэлементами, необходимыми организму. Так, к полезным свойствам эксперт отнес высокое содержание витамина B2.
Большинство грибов содержат 0,4 мг рибофлавина на 100 граммов, что составляет четверть от суточной нормы. А высокое содержание калия и низкое содержание натрия делают грибы полезными для кровяного давления.