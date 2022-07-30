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56 минут назад

Эксперты раскрыли необычные свойства петрушки

Волгоградская правда

Употребление этого растения с уникальным составом считается профилактикой рака и болезней сердца.

Эксперты раскрыли необычные свойства петрушки
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Так, обычная петрушка может до 30% уменьшать риск возникновения рака, сообщает турецкое издание En Son Haber. Также благодаря флавоноидам, каротиноидам и витамину С, содержащимся в составе зелени, она может защищать от диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Помимо этого, витамины А, С и К способствуют здоровью костей и повышению свертываемости крови. А сушеная петрушка содержит в себе в 17 раз больше антиоксидантов, чем обычная.

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