Эксперты раскрыли необычные свойства петрушки

Употребление этого растения с уникальным составом считается профилактикой рака и болезней сердца.

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Так, обычная петрушка может до 30% уменьшать риск возникновения рака, сообщает турецкое издание En Son Haber. Также благодаря флавоноидам, каротиноидам и витамину С, содержащимся в составе зелени, она может защищать от диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.