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1 час назад

Диетолог назвал полезные свойства облепихи

Lenta.ru

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал полезные свойства облепихи в беседе с «Газетой.Ru».

Диетолог назвал полезные свойства облепихи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, облепиха — кладезь витаминов группы В, А и С, которые влияют на улучшение качества кожи и волос, защищает сердце и сосуды.

Специалист подчеркнул, что регулярное употребление данного продукта способствует быстрому заживлению ран и мелких порезов, так как ягоды содержат в себе витамины Е и В, отвечающие за регенерацию клеток и ускоряют процессы заживления.

Гинзбург также отметил, что витамины А и Е защищают организм от преждевременного старения и онкологических заболеваний.

Диетолог призвал съедать в день хотя бы одну чайную ложку облепихи. При этом людям с обострениями желудочно-кишечного тракта следует отказаться от данного продукта. Он пояснил, что в облепихе довольно много аскорбиновой кислоты, которая оказывает раздражающее действие на слизистую желудка.

Еда,Михаил Гинзбург,
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