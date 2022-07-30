Диетолог назвал полезные свойства облепихи

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал полезные свойства облепихи в беседе с «Газетой.Ru».

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По его словам, облепиха — кладезь витаминов группы В, А и С, которые влияют на улучшение качества кожи и волос, защищает сердце и сосуды.

Специалист подчеркнул, что регулярное употребление данного продукта способствует быстрому заживлению ран и мелких порезов, так как ягоды содержат в себе витамины Е и В, отвечающие за регенерацию клеток и ускоряют процессы заживления.

Гинзбург также отметил, что витамины А и Е защищают организм от преждевременного старения и онкологических заболеваний.