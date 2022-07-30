Россиянам рассказали, как правильно выбрать вкусный арбуз

Специалисты подчеркивают, что достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, но следует обратить внимание на цвет мякоти. У плохого арбуза она ярко-красная с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого. Кроме этого, у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.