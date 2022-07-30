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1 час назад

Эксперты назвали чай напитком, способным защитить от деменции

Max-cars.ru

Исследование было опубликовано в научном журнале Translational Psychiatry

Эксперты назвали чай напитком, способным защитить от деменции
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

«Употребление самого обычного чая уменьшает риск развития болезни Альцгеймера», — MK.

Ученые регулярно проводят исследования по вопросу воздействия на здоровье человека. В этот раз исследования были проведены в отношении чая и кофе. В первом случае был получен интересный результат в отношении болезни Альцгеймера. А во втором оказалось, что влияние кофе на давление переоценивают. Особенно при регулярном его употреблении.

В случае с чаем в эксперименте приняли участие около 378 тысяч человек. Средний возраст группы участников составил 58 лет. В итоге оказалось, что около 6 чашек чая в день способны замедлить развитие болезни Альцгеймера на 16-19%. Если пить немного меньше чая, то можно добиться показателя в 25-29% снижения рисков. Лучшие показатели были при 3 чашках чая в день ежедневно.

Что касается кофе, то для гипертоников допустимо выпить даже 4-5 чашек, считают в Немецком кардиологическом центре. При этом обязательно нужно измерить давление за 30 минут до употребления кофе и сразу после. Это позволит убедиться в том, что кофе не повлиял на давление. В итоге людям с высоким давлением отказываться от кофе не обязательно, но пить его нужно с осторожностью.

Исследования, опубликованные в Medical News Today, указывают, что 3-4 чашки кофе в день имеют либо нейтральный, либо положительный эффект.

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