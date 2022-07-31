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51 минуту назад

Диетолог назвала вредные продукты для завтрака

Lenta.ruиещё 1

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала вредные продукты для завтрака в беседе с RT.

Диетолог назвала вредные продукты для завтрака
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

По ее словам, завтрак должен быть максимально полезным и «давать энергию и заряд на целый день». Она отметила, что для первого приема пищи не рекомендуются хлопья и быстрые завтраки, так как они не насыщают организм надолго.

Также специалист подчеркнула, что выпечка, содержащая дрожжи, может вызывать вздутие и несварение. Кроме того, она посоветовала не употреблять на завтрак жирные сорта мяса, так как они долго перевариваются. По ее словам, это очень большая нагрузка для организма с утра.

«Фрукты лучше есть после основного приёма пищи, в качестве перекуса», — добавила она.

Писарева также призвала не пить с утра цитрусовые соки. Она добавила, что на голодный желудок не стоит пить кофе, так как напиток «стимулирует секрецию соляной кислоты и может вызывать выброс желчи».

Диетолог порекомендовала есть на завтрак легкобелковую пищу, например, яйца, творог, кисломолочную продукцию.

Еда,Ирина Писарева,
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