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26 минут назад

Названы условия, при которых можно есть пиццу каждый день

Москва24иещё 1

Из-за того, что пицца является весьма калорийным блюдом, тем, кто ее любит, следует помнить о двух правилах, отметила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.

Названы условия, при которых можно есть пиццу каждый день
Фото: Москва24Москва24

Во-первых, как отметила специалист, надо следить за общим количеством потребляемых за день калорий.

"Если вы тратите больше энергии, чем получаете из еды, то можете хоть каждый день питаться пиццей на обед", – сказала Соломатина.

Во-вторых, нужно выбирать пиццу, содержащую полезные ингредиенты, уточнила диетолог.

По словам специалиста, лучше брать пиццу, где побольше помидоров или томатной пасты. Там будет много ликопина, который является мощным антиоксидантом. Его употребление благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и оказывает антираковое воздействие.

Кроме того, диетолог посоветовала покупать пиццу на тонком тесте и не доедать корочку, чтобы снизить количество калорий.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/31072022/486596?utm_source=CopyBuf

Еда,Елена Соломатина,
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