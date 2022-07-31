Диетолог перечислила продукты, повышающие женское либидо

Морепродукты помогают повысить влечение у женщин. Однако есть и другие продукты, которые повышают либидо. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, хорошее влияние на женщин оказывают фитоэстрогены и морепродукты.
— Прежде всего, это продукты, содержащие фитоэстрогены, — соя и продукты на ее основе. Полезны будут жирная рыба и вообще морепродукты: считается, что они повышают либидо у мужчин, но и у женщин тоже. Морепродукты богаты белком, креветки, рыба — там тоже есть белок, необходимый для выработки половых гормонов, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 необходимы для выработки женских половых гормонов, — пояснила она.
Хорошим афродизиаком является клубника: она содержит много биофлаваноидов, антиоксидантов и участвует в выработке гормонов удовольствия, отметила Соломатина.
Шоколад и некоторые другие продукты тоже способствуют повышению женского либидо, заметила врач.
— Шоколад не зря популярен в букетно-конфетный период, он способствует выработке серотонина и дофамина. Повышается чувственность, центр наслаждения начинает работать активнее. Туда же входят бананы, мороженое тоже идет в эту когорту, — перечислила эксперт.
На некоторых женщин хорошо действует вино, однако здесь все очень индивидуально, и такой вариант подходит не всем, заключила Соломатина.