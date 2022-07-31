Диетолог перечислила продукты, повышающие женское либидо

— Прежде всего, это продукты, содержащие фитоэстрогены, — соя и продукты на ее основе. Полезны будут жирная рыба и вообще морепродукты: считается, что они повышают либидо у мужчин, но и у женщин тоже. Морепродукты богаты белком, креветки, рыба — там тоже есть белок, необходимый для выработки половых гормонов, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 необходимы для выработки женских половых гормонов, — пояснила она.