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43 минуты назад

Как сыр влияет на вашу фигуру

Ferra.ru

Сыр присутствует во многих блюдах, которые мы едим. Но задумывались ли вы, как этот продукт сказывается на вашем весе?

Как сыр влияет на вашу фигуру
Фото:  Ferra.ru Ferra.ru

Зарегистрированный диетолог Лиза Янг отмечает, что сыр может влиять на фигуру по-разному. И положительно, и отрицательно. Всё зависит от того, как и в каком виде вы его употребляете.

Если говорить о плюсах сыра, то их два. Это возможность получить белок и помощь в избавлении от лишних килограммов. Поскольку сыр - хороший источник белка, то он позволяет дольше чувствовать себя сытым. Кроме того, переваривается он дольше, чем углеводы. Поэтому вы в течение дня будете реже перекусывать и станете в принципе реже переедать.

Из частично обезжиренных сыров специалист советует присмотреться к сыру моцарелла. А если вам нужно много белка, то возьмите нежирный творог.

Если же вы переборщите с сыром, то он может, наоборот, способствовать набору веса. Дело в том, что калории, содержащиеся в нём, быстро накапливаются в организме. Это доказывает и исследование, опубликованное в Nutrients. В нём говорится, что при употреблении слишком большого количества молочных продуктов, в том числе сыра, у людей в возрасте от 18 до 50 лет увеличивается масса тела.

Кроме того, Янг советует не добавлять сыр в блюда, которые уже содержат белок. Например, в гамбургер либо сэндвич с индейкой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,Лиза Янг,
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