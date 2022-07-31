Как сыр влияет на вашу фигуру

Сыр присутствует во многих блюдах, которые мы едим. Но задумывались ли вы, как этот продукт сказывается на вашем весе?

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Зарегистрированный диетолог Лиза Янг отмечает, что сыр может влиять на фигуру по-разному. И положительно, и отрицательно. Всё зависит от того, как и в каком виде вы его употребляете.

Если говорить о плюсах сыра, то их два. Это возможность получить белок и помощь в избавлении от лишних килограммов. Поскольку сыр - хороший источник белка, то он позволяет дольше чувствовать себя сытым. Кроме того, переваривается он дольше, чем углеводы. Поэтому вы в течение дня будете реже перекусывать и станете в принципе реже переедать.

Из частично обезжиренных сыров специалист советует присмотреться к сыру моцарелла. А если вам нужно много белка, то возьмите нежирный творог.

Если же вы переборщите с сыром, то он может, наоборот, способствовать набору веса. Дело в том, что калории, содержащиеся в нём, быстро накапливаются в организме. Это доказывает и исследование, опубликованное в Nutrients. В нём говорится, что при употреблении слишком большого количества молочных продуктов, в том числе сыра, у людей в возрасте от 18 до 50 лет увеличивается масса тела.

Кроме того, Янг советует не добавлять сыр в блюда, которые уже содержат белок. Например, в гамбургер либо сэндвич с индейкой.