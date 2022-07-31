Почему мы так любим молочные продукты

Молочные продукты, в том числе сыр, воспринимаются нами как нечто привычное и даже обыденное. При этом организм некоторых людей не способен переваривать лактозу - сахар, входящий в состав молочных продуктов. Как это произошло?

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Специалисты из Университетского колледжа Лондона и Бристольского университета изучили, как человек на протяжении 9 тысяч лет потреблял молочные продукты. Оказалось, что мы так любим эти продукты потому, что когда-то давно наши предки нередко подвергались болезням и голоду.

Для переваривания лактозы, которая содержится в молочных продуктах, организм человека должен производить фермент лактазу. Практически у всех младенцев этот фермент в кишечнике вырабатывается, а затем у большинства людей в период между отлучением от груди и подростковым возрастом это вещество начинает производиться не так активно. Об этом говорит соавтор исследования профессор Джордж Дэйви Смит из Бристольского университета.

При этом эта генетическая особенность (устойчивость к лактазе) за последние 10 тысяч лет претерпела эволюцию. Поэтому во всём мире сегодня около трети взрослых имеют устойчивость к лактазе.

При помощи анализа данных из Британского биобанка и археологических данных команда учёных выяснила, что устойчивость к лактазе появилась лишь примерно в 1000 г. до н.э., то есть около 5 тысяч лет назад.