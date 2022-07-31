Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

Почему мы так любим молочные продукты: все дело в эволюции

Ferra.ru

Молочные продукты, в том числе сыр, воспринимаются нами как нечто привычное и даже обыденное. При этом организм некоторых людей не способен переваривать лактозу - сахар, входящий в состав молочных продуктов. Как это произошло?

Почему мы так любим молочные продукты
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалисты из Университетского колледжа Лондона и Бристольского университета изучили, как человек на протяжении 9 тысяч лет потреблял молочные продукты. Оказалось, что мы так любим эти продукты потому, что когда-то давно наши предки нередко подвергались болезням и голоду.

Для переваривания лактозы, которая содержится в молочных продуктах, организм человека должен производить фермент лактазу. Практически у всех младенцев этот фермент в кишечнике вырабатывается, а затем у большинства людей в период между отлучением от груди и подростковым возрастом это вещество начинает производиться не так активно. Об этом говорит соавтор исследования профессор Джордж Дэйви Смит из Бристольского университета.

При этом эта генетическая особенность (устойчивость к лактазе) за последние 10 тысяч лет претерпела эволюцию. Поэтому во всём мире сегодня около трети взрослых имеют устойчивость к лактазе.

При помощи анализа данных из Британского биобанка и археологических данных команда учёных выяснила, что устойчивость к лактазе появилась лишь примерно в 1000 г. до н.э., то есть около 5 тысяч лет назад.

Также специалисты отмечают, что, скорее всего, люди ели много молочных продуктов во время голода или болезней, чтобы выжить. И это несмотря на то, что у них была непереносимость лактозы.

Еда,ПРЕДОК,Джордж Смит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители