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45 минут назад

Идеально к чаю: готовим песочные квадратики с голубикой

Eva.ru

Летним вечером нет ничего более приятного чашечки чая с кусочком ароматной выпечки с сезонными ягодами. Если все это сервировать на дачной веранде, идеальный закат вам обеспечен. Предлагаем проверенный рецепт с голубикой для отличного завершения недели.

Идеально к чаю: готовим песочные квадратики с голубикой
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты

Для песочной крошки:

225 грамм холодного сливочного масла;

200 грамм сахара;

1 ч. л. разрыхлителя;

390 грамм муки;

1/4 ч. л. соли;

цедра 1 лимона;

1 большое яйцо.

Для начинки:

4 стакана голубики;

сок 1 лимона;

4 ч. л. кукурузного крахмала;

100 грамм сахара.

Процесс приготовления:

Духовку разогреть до 180 градусов, прямоугольную форму для выпечки выстелить пергаментной бумагой. Сначала приготовим крошку: масло, муку, сахар, разрыхлитель, соль, цедру и яйцо положить в миску, либо в чашу комбайна и руками, либо опять же комбайном перетереть в крошку, отставить. Голубику смешать с лимонным соком, крахмалом и сахаром. На дно подготовленной формы высыпать половину получившейся крошки, затем выложить и распределить голубику, следом насыпать второй слой крошки. Запекать около 45 минут, или пока не зарумянится. Дать полностью остыть и порезать на квадратики.

Еда,
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