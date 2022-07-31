Идеально к чаю: готовим песочные квадратики с голубикой

Летним вечером нет ничего более приятного чашечки чая с кусочком ароматной выпечки с сезонными ягодами. Если все это сервировать на дачной веранде, идеальный закат вам обеспечен. Предлагаем проверенный рецепт с голубикой для отличного завершения недели.

Ингредиенты

Духовку разогреть до 180 градусов, прямоугольную форму для выпечки выстелить пергаментной бумагой. Сначала приготовим крошку: масло, муку, сахар, разрыхлитель, соль, цедру и яйцо положить в миску, либо в чашу комбайна и руками, либо опять же комбайном перетереть в крошку, отставить. Голубику смешать с лимонным соком, крахмалом и сахаром. На дно подготовленной формы высыпать половину получившейся крошки, затем выложить и распределить голубику, следом насыпать второй слой крошки. Запекать около 45 минут, или пока не зарумянится. Дать полностью остыть и порезать на квадратики.