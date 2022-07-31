Названы категории людей, которым противопоказаны грибы

«Грибы тяжело перевариваются. Тем людям, у которых есть проблемы со стороны желудка, поджелудочной железы, кишечника, грибы могут принести только вред»,

Особенно осторожными надо быть тем, у кого воспалительные процессы в ЖКТ в стадии обострения, отметила врач. Грибы могут вызвать вздутие живота и даже диарею. Также существует индивидуальная непереносимость продукта.

В то же время грибы можно есть тем, кто хочет похудеть и не имеет противопоказаний. Они содержат от 10 до 35 килокалорий и считаются диетическим блюдом. Клетчатка, содержащаяся в грибах, полезна для снижения холестерина. Однако стоит обратить внимание на место, используемое для их выращивания, и отдать предпочтение экологически чистым грибам съедобных сортов. Здоровым людям рекомендовано есть грибы 1-2 раза в неделю.