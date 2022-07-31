С чем есть творог, чтобы он был полезен

Творог – полезный продукт, но чтобы все элементы усваивались, его надо употреблять вместе с другими блюдами. Какими – рассказала врач-эндокринолог Ольга Павлова.

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«Улучшить усвоение кальция из творога поможет сочетание его с орехами (идеально подходят фисташки, миндаль, кедровые и грецкие орехи, фундук). По вкусу эти продукты также отлично сочетаются друг с другом»,

– отметила она.

Можно пить витамин Д3, если не хватает солнца, отмечает эксперт. Д3 помогает усвоиться кальцию, который есть в твороге. Кроме того, полезно есть творог с хлебом и овощами.

Творог рекомендовано употреблять по утрам, потому что он провоцирует скачки инсулина. Вечером рецепторы более чувствительны, сообщает medikforum.ru.