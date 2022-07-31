Гинзбург предупредил об опасности облепихи

Об опасности облепихи для некоторых категорий людей рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
«Лучше отказаться от облепихи при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта, в ней довольно много аскорбиновой кислоты, которая оказывает раздражающее действие на слизистую желудка»,
— предупредил специалист.
Всем остальным Гинзбург порекомендовал съедать в день хотя бы одну чайную ложку облепихи, так как эта ягода является кладезем витаминов групп А, В, С и E, способствующих быстрому заживлению ран, улучшению качества кожи и волос, а также защищающих сердце и сосуды.
«Поскольку витамины А и Е относятся к антиоксидантам, они защищают от преждевременного старения и онкозаболеваний»,
— сказал врач. Он добавил, что облепиха не теряет свои полезные свойства при быстрой заморозке, ягоды можно добавлять в морсы или травяные чаи.