Гинзбург предупредил об опасности облепихи

«Лучше отказаться от облепихи при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта, в ней довольно много аскорбиновой кислоты, которая оказывает раздражающее действие на слизистую желудка»,

Всем остальным Гинзбург порекомендовал съедать в день хотя бы одну чайную ложку облепихи, так как эта ягода является кладезем витаминов групп А, В, С и E, способствующих быстрому заживлению ран, улучшению качества кожи и волос, а также защищающих сердце и сосуды.