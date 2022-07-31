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39 минут назад

Гинзбург предупредил об опасности облепихи для некоторых категорий людей

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Об опасности облепихи для некоторых категорий людей рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Гинзбург предупредил об опасности облепихи
Фото: МослентаМослента

«Лучше отказаться от облепихи при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта, в ней довольно много аскорбиновой кислоты, которая оказывает раздражающее действие на слизистую желудка»,

— предупредил специалист.

Всем остальным Гинзбург порекомендовал съедать в день хотя бы одну чайную ложку облепихи, так как эта ягода является кладезем витаминов групп А, В, С и E, способствующих быстрому заживлению ран, улучшению качества кожи и волос, а также защищающих сердце и сосуды.

«Поскольку витамины А и Е относятся к антиоксидантам, они защищают от преждевременного старения и онкозаболеваний»,

— сказал врач. Он добавил, что облепиха не теряет свои полезные свойства при быстрой заморозке, ягоды можно добавлять в морсы или травяные чаи.

Еда,Михаил Гинзбург,
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